Thái Nguyên: Gần 5.000 người tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự chương trình, tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự chương trình tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các xã, phường, cơ sở giáo dục và gần 5.000 người là huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Các đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sức khỏe và thể lực của mỗi người dân là một phần quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tinh thần, ý chí và nghị lực; lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Các vận động viên dự Lễ phát động tại điểm cầu Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện của bản thân để tập luyện thường xuyên; đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm phát triển các thiết chế thể thao cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia rèn luyện, từng bước đưa phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, bền vững.

Các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia tại điểm cầu Thái Nguyên đã chạy hưởng ứng và trải nghiệm các môn thể thao, thể hiện tinh thần tích cực rèn luyện sức khỏe.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng sau Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao, góp phần phòng, chống bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.