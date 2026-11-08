Thái Nguyên: Festival Trà Quốc tế 2026 thu hút hơn 260.000 lượt khách

Festival được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), nhằm tôn vinh giá trị văn hóa trà, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên và thúc đẩy kết nối giữa ngành chè với du lịch, thương mại và thị trường quốc tế.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu bế mạc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức, nổi bật là chương trình khai mạc “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, lễ Rước Trà khai hội, Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu” và các chương trình giao lưu, thưởng trà tại 5 vùng chè tiêu biểu gồm: Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh.

Bên cạnh đó, các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, Liên hoan Ẩm thực từ Trà, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đã thu hút đông đảo người dân, du khách. Festival còn có Cuộc thi World Master Tea Vietnam năm 2026, triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”, Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên cùng nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Đáng chú ý, hai chương trình âm nhạc gồm Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút hàng chục nghìn khán giả, góp phần tạo không khí sôi động, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, từ ngày 29/10 đến 6/11, Festival ước đón hơn 260.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Một dấu mốc quan trọng của Festival là việc “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận những giá trị tri thức, kinh nghiệm được cộng đồng người làm chè gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo thêm động lực bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, Festival đã tạo sự kết nối giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế, giữa sản phẩm trà với du lịch, giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế mà còn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế và bản sắc văn hóa cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trà; phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Đồng thời, địa phương chú trọng phát triển du lịch gắn với văn hóa trà, hình thành các sản phẩm đặc trưng tại vùng chè, kết nối với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó gia tăng giá trị cho sản phẩm trà và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026”. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Tại chương trình bế mạc, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 và danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026”, góp phần tôn vinh tài năng, kỹ năng pha trà, thưởng trà và lan tỏa văn hóa trà Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh.