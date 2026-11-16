Thái Nguyên được lựa chọn xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế bạc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, với sự tham dự của trên 2.000 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Giang/hanoimoi.vn

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Thông tin từ Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay, số người cao tuổi nước ta ngày càng tăng, tuổi thọ ngày càng được nâng lên, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi được chú trọng. Hiện cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 253.200 hội viên người cao tuổi. Thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội. Hiện, toàn tỉnh có hơn 12.500 người cao tuổi tham gia công tác ở cơ sở, gần 8.700 người tham gia bảo vệ an ninh trật tự và hơn 2.000 người đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi.

Người cao tuổi còn đóng góp gần 189.000m² đất, hàng chục nghìn ngày công và hơn 6,2 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn...

Thái Nguyên xác định phát triển kinh tế bạc trở thành một động lực tăng trưởng mới, trên cơ sở phát huy vai trò, năng lực và tiềm năng của người cao tuổi; xây dựng hệ thống dịch vụ, hạ tầng và cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi có nhu cầu, khả năng tiếp tục tham gia thị trường lao động; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, ngành nghề, sản phẩm và dịch vụ phục vụ người cao tuổi.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Phát triển kinh tế bạc không đơn thuần là mở rộng một thị trường mới, mà là lựa chọn chiến lược trong đổi mới mô hình phát triển, chủ động thích ứng với già hóa dân số và hiện thực hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.

Phát triển kinh tế bạc phải bảo đảm hài hòa 3 mục tiêu: Tạo động lực tăng trưởng mới; phát huy đầy đủ tiềm năng đóng góp của người cao tuổi; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá các ý kiến tham luận, thảo luận đã làm rõ xu thế già hóa dân số, tiềm năng phát triển kinh tế bạc. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo; đồng thời lựa chọn Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang xây dựng mô hình điểm, làm cơ sở tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên phạm vi cả nước.