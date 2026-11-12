Thái Nguyên được bổ sung hơn 226 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân trên 2.275 tỷ đồng cho hơn 30.290 khách hàng vay vốn.

Theo đó, nguồn vốn kế hoạch tín dụng chính sách được điều chỉnh tăng ở nhiều chương trình cho vay gồm: Cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn tăng 27 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tăng 40 tỷ đồng; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở đối với đối tượng là lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà tăng 110 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 50 tỷ đồng.

Riêng chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù được điều chỉnh giảm 700 triệu đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn kế hoạch tín dụng chính sách được điều chỉnh tăng ròng khoảng 226,3 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. Việc bổ sung nguồn vốn góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ gia đình tại vùng khó khăn; đồng thời hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, thông qua các chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân cho hơn 30.290 khách hàng vay vốn, với tổng dư nợ đạt trên 2.275 tỷ đồng.