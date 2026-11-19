Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành 5.661 căn nhà ở xã hội.

Đây là nguồn lực bổ sung quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng chính sách có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, từng bước cải thiện điều kiện nhà ở. Việc phân bổ vốn vào thời điểm cuối năm cũng giúp Chi nhánh đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đưa chính sách tín dụng nhà ở đến gần hơn với người dân.

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân trên 176 tỷ đồng cho 332 khách hàng vay vốn mua, thuê mua, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Lũy kế đến nay, chương trình có gần 1.200 khách hàng còn dư nợ, với tổng dư nợ trên 468 tỷ đồng.

Việc tiếp tục bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn về nhà ở, giảm áp lực tài chính khi thực hiện các kế hoạch an cư mà còn góp phần phát huy hiệu quả chính sách nhà ở xã hội và mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.