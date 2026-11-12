Thái Nguyên đứng thứ 4 cả nước về xử lý nhà, đất dôi dư

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 9.11, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt khoảng 74,4% tổng số cơ sở phải xử lý, riêng khối địa phương đạt 73%.

Trong bảng xếp hạng các địa phương, Thái Nguyên đạt tỉ lệ 92%, đứng thứ 4 cả nước sau Tuyên Quang (đạt 98%), Bắc Ninh (đạt 97,1%) và Lạng Sơn (đạt 96,9%).

Tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư gắn trực tiếp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu rà soát và quản lý chặt chẽ tài sản công.

Cơ sở làm việc của Tỉnh ủy Bắc Kạn (cũ) được chuyển giao, phục vụ hoạt động của Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Cao Thắng

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý giúp hạn chế tình trạng nhà, đất công bị bỏ trống trong thời gian dài, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí nguồn lực thuộc sở hữu nhà nước.

Bên cạnh tiến độ xử lý, Thái Nguyên tiếp tục chú trọng khai thác, bố trí và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất sau sắp xếp, bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị.

Đây cũng là khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công bởi việc hoàn thành thủ tục xử lý cần đi liền với phương án sử dụng cụ thể.

Thông qua việc rà soát và khai thác hợp lý quỹ nhà, đất dôi dư, tỉnh hướng tới phát huy giá trị tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.