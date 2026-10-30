Thái Nguyên đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên

Sáng 30/10, Sở Xây dựng Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai trương và trải nghiệm trên những xe mới.

Tuyến xe buýt điện số 01 được đầu tư đồng bộ phương tiện và hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV mới 100%, cùng 5 trụ sạc công suất 240 kW và hệ thống hạ tầng phục vụ trạm sạc.

Để bảo đảm vận hành, doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống đường dây điện 22 kV, trạm biến áp công suất 1.600 kVA và hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành hoạt động vận tải.

Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên được đưa vào vận hành tại Thái Nguyên, đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng theo hướng sử dụng năng lượng sạch.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là doanh nghiệp thứ hai tại miền Bắc đầu tư xe buýt điện, thể hiện sự chủ động đổi mới phương tiện, thực hiện chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

Là một trong những tài xế trực tiếp vận hành phương tiện mới, anh Trương Văn An, tài xế Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, cho biết việc chuyển từ xe buýt sử dụng nhiên liệu dầu sang xe buýt điện mang lại nhiều khác biệt rõ rệt.

Theo anh An, xe vận hành êm, tăng tốc mượt mà, thao tác điều khiển thuận tiện. Nhiều chức năng được tự động hóa, từ hệ thống điều hòa đến chuyển số bằng nút bấm, giúp tài xế giảm áp lực trong quá trình lái xe, có thêm điều kiện tập trung phục vụ hành khách.

“Xe chạy êm, thao tác nhẹ nhàng và mang lại cảm giác thoải mái hơn trong quá trình vận hành”, anh An chia sẻ.

Tài xế Trương Văn An rất hài lòng khi chuyển sang lái xe buýt điện mới.

Không chỉ thay đổi phương tiện, việc đưa xe buýt điện vào khai thác còn gắn với mục tiêu phát triển vận tải công cộng mà tỉnh Thái Nguyên đã xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/9/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi) sử dụng năng lượng xanh đạt từ 40% trở lên.

Cụ thể hóa định hướng này, Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh xác định chỉ tiêu năm 2026 đạt từ 38% trở lên.

Theo thống kê đến tháng 9/2026, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt 54,5%. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện vận chuyển gần 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Riêng tuyến xe buýt số 01 Tân Long - Đa Phúc, trước khi chuyển đổi có 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vận chuyển hơn 1.600 lượt khách/ngày. Khi đưa 15 xe buýt điện vào hoạt động, kết hợp chính sách hỗ trợ hành khách theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, lượng khách dự kiến đạt trên 2.000 lượt/ngày, tăng khoảng 18% so với hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đưa tuyến xe buýt điện số 01 vào vận hành là hoạt động cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh và Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Linh ghi nhận sự chủ động của Sở Xây dựng và nỗ lực đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trong triển khai dự án.

Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu các chính sách phát triển phương tiện xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; rà soát, hoàn thiện hạ tầng và tối ưu hóa lộ trình, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Mỗi xe chở tối đa 50 hành khách.

Đối với doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đề nghị chú trọng chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho hành khách, duy trì tần suất hoạt động; chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc. Việc đưa tuyến xe vào khai thác mang đến cho người dân thêm lựa chọn đi lại an toàn, tiện nghi, thân thiện với môi trường; đồng thời góp phần giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.

Việt Hoan