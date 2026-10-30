Thái Nguyên đưa văn hóa trà đến gần bạn bè quốc tế

Ngày 30/10, Thái Nguyên khai trương chuyến tàu Di sản Hà Nội – Thái Nguyên, đón gần 100 đại biểu quốc tế và du khách tham gia trải nghiệm. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026.

Chuyến tàu Di sản đưa các đại sứ, phu nhân/phu quân và các Trưởng văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam, bạn bè quốc tế đến Thái Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trực tiếp đến từng toa tàu thăm hỏi, chào đón các đại biểu quốc tế. Sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh cùng những tiết mục văn nghệ trên tàu tạo nên không khí giao lưu gần gũi trước khi đoàn bắt đầu hành trình khám phá vùng đất xứ Trà.

Tại Ga Lưu Xá, đoàn được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đón tiếp. Đây là điểm khởi đầu cho chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa và du lịch tại Thái Nguyên.

Du khách nhận quà lưu niệm từ Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Ảnh: Ngọc Linh

Đại diện Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn khách quốc tế tại ga Lưu Xá. Ảnh: Ngọc Linh

Điểm nhấn của hành trình là hoạt động tìm hiểu văn hóa trà tại vùng chè Tân Cương. Các đại biểu quốc tế được trực tiếp tham gia hái chè, tìm hiểu quy trình sao chè truyền thống và thưởng thức những chén trà được chế biến từ nguyên liệu địa phương.

Từ những búp chè trên nương đến công đoạn chế biến và nghệ thuật thưởng trà, các hoạt động trải nghiệm giúp khách quốc tế tiếp cận gần hơn với nghề chè, cũng như những tri thức và tập quán văn hóa được người dân Thái Nguyên gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu quốc tế trực tiếp trải nghiệm hái những búp chè tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Ngọc Linh

Các vị khách quốc tế thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn sao chè. Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh ý nghĩa kết nối giao thông, chương trình còn mở ra một cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch: đưa trải nghiệm văn hóa bản địa trở thành nội dung xuyên suốt hành trình, từ phương tiện vận chuyển đến điểm đến.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, bà Made Santi Ratnasari, Tham tán Công sứ Indonesia tại Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên bà tới thăm vùng trà Tân Cương. Đối với bà, văn hóa trà của Việt Nam rất độc đáo và có tiềm năng hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Bà kỳ vọng rằng ngành trà không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kỹ thuật và bổ sung thế mạnh cho nhau giữa hai nước, mà còn tiến xa hơn để xây dựng một thương hiệu trà ASEAN chung thống nhất.

Bà Dương Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Cương, cho biết địa phương xác định phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa gắn với các vùng chè, di tích lịch sử là một trong những định hướng trọng tâm.

Các vùng chè nguyên liệu sẽ được quy hoạch, sắp xếp để phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm; du khách có thể trực tiếp hái chè, sao chè và thưởng trà, qua đó tìm hiểu sâu hơn về nghề chè và văn hóa trà Tân Cương.

Bà Dương Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Cương. Ảnh: Ngọc Linh

“Chúng tôi xác định sẽ nâng trà lên một tầm cao mới, không chỉ dừng lại ở thưởng trà mà còn là trải nghiệm trà, thưởng thức văn hóa trà, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp tục đưa trà Tân Cương đến với các thị trường trong nước và quốc tế”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương chia sẻ.

Với việc kết nối Hà Nội và Thái Nguyên bằng sản phẩm du lịch đường sắt, hành trình được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trà đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh một vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.