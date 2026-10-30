Thái Nguyên đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động

Tuyến xe được đầu tư gần 60 tỷ đồng, gồm 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV cùng hệ thống trạm sạc, trạm biến áp và hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý, điều hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Trước khi chuyển đổi, tuyến có 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vận chuyển hơn 1.600 lượt khách/ngày. Với phương tiện mới và chính sách hỗ trợ hành khách của tỉnh, lượng khách dự kiến đạt hơn 2.000 lượt/ngày.

Theo thống kê, đến tháng 9/2026, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh tại Thái Nguyên đạt 54,5%, vượt mục tiêu 38% đề ra cho năm 2026. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng toàn tỉnh hiện phục vụ gần 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Các đại biểu trải nghiệm xe buýt điện. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh nhấn mạnh, việc đưa tuyến xe buýt điện số 01 vào vận hành góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển giao thông xanh của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Việc đưa tuyến xe vào hoạt động là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, góp phần giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển đô thị bền vững.