Thái Nguyên đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động

Các đơn vị tặng hoa khai trương. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, sáng 30/10, Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan đã tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện số 01, kết nối Tân Long (Thái Nguyên)-Đa Phúc (Hà Nội).

Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư phương tiện và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của tuyến xe buýt điện Tân Long-Đa Phúc do Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Hà Lan thực hiện có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính: đầu tư 15 xe buýt điện nhãn hiệu KIM LONG B40-EV, sản xuất năm 2026, mới 100%; 5 trụ sạc công suất 240 kW cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ trạm sạc; đường dây điện 22 kV và trạm biến áp công suất 1.600 kVA...

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan cho biết, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long-Đa Phúc, doanh nghiệp tổ chức vận hành tuyến xe buýt an toàn, ổn định và đúng quy định, xây dựng hình ảnh xe buýt điện văn minh, thân thiện, thuận tiện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, lấy nhu cầu và sự hài lòng của người dân làm mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Hà Lan đầu tư 15 xe buýt điện nhãn hiệu KIM LONG B40-EV, sản xuất năm 2026, mới 100% để chạy tuyến 01. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Công ty cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động, đồng thời chủ động nghiên cứu cơ hội mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện sử dụng năng lượng xanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết...

Để tạo điều kiện thuận lợi đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, ngày 10/12/ 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh với mức hỗ trợ 6%/năm; hạn mức hỗ trợ tối đa bằng 100% giá trị hợp đồng vay nhưng không vượt quá 80% giá trị phương tiện được duyệt; thời gian hỗ trợ tối đa không quá 7 năm.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định các chính sách miễn, giảm giá vé đối với một số nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ xe buýt, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và thúc đẩy phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh đạt từ 40% trở lên...

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện là hành động hiện thực hóa cam kết của tỉnh trong việc giảm phát thải nhà kính, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn và bảo vệ bầu không khí của địa phương, là bước khởi đầu cho hành trình lan tỏa "Giao thông xanh."

Để tuyến xe buýt điện hoạt động hiệu quả, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện phải đặt mục tiêu chất lượng dịch vụ và an toàn của hành khách lên hàng đầu, đảm bảo tần suất chạy xe chính xác, duy trì phương tiện sạch sẽ, văn minh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu các chính sách phát triển phương tiện xanh, phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng an toàn, đồng bộ và bền vững...

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 1.700 phương tiện vận tải hành khách công cộng, trong đó có hơn 170 xe buýt, vận chuyển hơn 12.500 lượt khách/ngày; trong đó, riêng tuyến xe buýt số 01 Tân Long-Đa Phúc có 13 xe buýt sử dụng năng lượng hóa thạch, vận chuyển hơn 1.600 lượt khách/ngày./.