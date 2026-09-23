Thái Nguyên đưa luật về dữ liệu và AI vào thực tiễn

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản trị dữ liệu và AI

Chiều 22/9, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Dữ liệu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Trí tuệ nhân tạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cho biết Thái Nguyên đang tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin mạng và từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý, điều hành cũng như các lĩnh vực của đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tập huấn và triển khai các luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo được xác định là yêu cầu quan trọng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, các quy định pháp luật mới tạo hành lang pháp lý cho quá trình phát triển và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, AI. Vì vậy, cán bộ, công chức cần nắm chắc những nội dung cốt lõi, điểm mới của từng luật để có nhận thức đúng và triển khai đúng trong thực tiễn, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những vấn đề mới phát sinh trên không gian mạng, yêu cầu phòng ngừa và nâng cao nhận thức cần được đặt lên trước, qua đó hạn chế nguy cơ vi phạm trong quá trình ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu.

Dữ liệu phải được kết nối, khai thác và bảo vệ

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường lưu ý việc triển khai các quy định pháp luật cần được thực hiện nhanh, đồng bộ, gắn với yêu cầu xây dựng kho dữ liệu của tỉnh và kết nối với Trung ương. Cùng với xây dựng hạ tầng, Thái Nguyên cần chú trọng khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dữ liệu khi được kết nối và chia sẻ đúng quy định có thể trở thành nguồn lực phục vụ hoạt động quản trị, thay vì chỉ được xem là nguồn thông tin lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu đặt ra là quá trình số hóa phải đi cùng quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an ninh mạng. Đây cũng là những nội dung có mối liên hệ trực tiếp với việc triển khai AI trong cơ quan nhà nước và các lĩnh vực của đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị, mỗi cán bộ xác định rõ hơn việc cần làm, cách thức thực hiện và trách nhiệm đối với kết quả. Theo đó, nhận thức phải được chuyển hóa thành hành động, còn hành động phải tạo ra kết quả cụ thể. Hiệu quả triển khai được nhìn nhận qua chất lượng quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Thống nhất cách làm trong ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an và Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt các nội dung chuyên đề về triển khai Luật Dữ liệu; Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Trí tuệ nhân tạo và đạo đức AI trong kỷ nguyên số. Các đại biểu được hướng dẫn những vấn đề liên quan đến quản trị dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Việc trang bị kiến thức pháp luật được đặt trong yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số, khi dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Thông qua hội nghị, Thái Nguyên hướng tới thống nhất nhận thức và cách làm trong triển khai các quy định pháp luật mới, đồng thời gắn yêu cầu tuân thủ pháp luật với quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng AI. Từ nhận thức pháp luật đến triển khai trong thực tiễn, trọng tâm được đặt vào việc xác định rõ trách nhiệm, cách thức thực hiện và kết quả đầu ra. Đây là cơ sở để các quy định mới được đưa vào hoạt động quản lý, điều hành một cách đồng bộ, thiết thực và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.