Thái Nguyên: Đưa liệt sĩ trở về sau gần 80 năm nằm lại chiến trường

Lễ truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ Lê Tước.

Ngày 26/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cùng thân nhân gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Tước sau gần 80 năm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tháng 10/1945, đồng chí gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại đơn vị Báo Cứu quốc với nhiệm vụ nhân viên.

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí cùng cán bộ, chiến sĩ vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, góp sức phục vụ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Với những đóng góp trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng chí được Nhà nước và Quân đội tặng thưởng Huân chương Kháng chiến cùng nhiều bằng khen.

Tháng 12/1947, tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn, nay thuộc khu vực thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Tước anh dũng hy sinh khi mới 18 tuổi. Sự hy sinh của đồng chí để lại niềm tiếc thương đối với gia đình, đồng đội và là một phần trong những mất mát, hy sinh to lớn của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thân nhân gia đình cùng các đại biểu tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ, khép lại hành trình gần 80 năm xa cách.

Ngày 21/10/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân xã Thượng Minh và các cơ quan liên quan tổ chức tìm kiếm tại thôn Thạch Ngõa. Quá trình tìm kiếm, các lực lượng phát hiện những mảnh xương nhỏ và mẫu đất có dấu hiệu bất thường tại khu vực nghi là nơi an táng liệt sĩ Lê Tước.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định.

Sau khi được đưa khỏi nơi an táng ban đầu, hài cốt liệt sĩ Lê Tước được gia đình đón nhận, đưa về để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tại buổi lễ, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Tước là hoạt động tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước; đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đưa hài cốt liệt sĩ trở về nơi an nghỉ là sự an ủi đối với thân nhân sau nhiều năm mong mỏi, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.