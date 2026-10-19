Thái Nguyên đưa giảng viên, sinh viên y khoa về hỗ trợ các xã khó khăn

Ngày 19/10, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) tổ chức ra quân đưa sinh viên về thực tập, tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các xã khó khăn khu vực phía Bắc tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ ra quân

Đợt này, nhà trường cử 7 cán bộ, giảng viên và 90 sinh viên y khoa năm thứ 5 tham gia chương trình tại trạm y tế các xã Chợ Mới, Thanh Thịnh và Tân Kỳ. Đây đều là những xã khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đưa sinh viên y khoa về cơ sở là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, là dịp để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, y đức.

Sinh viên Đại học Y - Dược Thái Nguyên học tập

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp rà soát điều kiện chuyên môn, tổ chức hướng dẫn thực hành, bảo đảm an toàn người bệnh. Quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần xây dựng kế hoạch thực hành cụ thể, phân công giảng viên phụ trách, quản lý chặt chẽ nội dung học tập và thực tập của sinh viên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sinh viên về cơ sở chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn và nguyên tắc an toàn người bệnh, không thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh vượt phạm vi cho phép. Đồng thời, tham gia truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trong lĩnh vực y tế, trong đó có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Quỹ học bổng Trường Đại học Y - Dược số tiền 50 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học sinh đang theo học tại trường.