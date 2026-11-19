Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc khảo sát thực tế để xây dựng phương án đưa điện về các thôn, bản, điểm dân cư chưa có điện. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn, bản cuối cùng chưa có điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được triển khai từ hai nguồn vốn. Nguồn vốn 37,7 tỷ đồng từ Tổng Công ty Điện lực miền bắc do Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện đưa điện về 6 thôn, bản và 2 điểm dân cư, đến nay đang triển khai đấu thầu xây dựng, dự kiến sẽ cấp điện trước Tết Nguyên đán 2027.

Nguồn vốn của tỉnh Thái Nguyên khoảng 110 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên thực hiện trong hai năm 2027 và 2028, đưa điện về 19 thôn, xóm tại 8 xã, là Phong Quang, Xuân Dương, Văn Lang, Bằng Thành, Cao Minh, Thượng Quan, Ba Bể và Tân Kỳ, dự kiến có gần 690 hộ được cấp điện.

Đây là những thôn, xóm vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, dân cư sống phân tán, sau khi khảo sát thực tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ đầu tư xây dựng 16 trạm biến áp, khoảng 50km đường dây 35Kv và 53,7km đường dây hạ thế 0,4kv.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là việc bố trí nguồn lực của tỉnh Thái Nguyên hạn chế, địa bàn đầu tư xây dựng hiểm trở, xa xôi hẻo lánh nên khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, vật liệu, thi công nên đến năm 2028 mới có thể hoàn thành việc đưa điện lưới đến tất cả các thôn trong tỉnh.