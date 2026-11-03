Thái Nguyên đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân vùng cao

Đưa Bình dân học vụ số vào chợ đêm

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chuyển đổi số, từ đầu tháng 10/2026, UBND xã Tràng Xá (Thái Nguyên) đã tổ chức chương trình lồng ghép giao lưu văn hóa, văn nghệ tại phiên chợ đêm của xã. Hoạt động thu hút khoảng 2.000 người dân tham gia, trong đó có khoảng 300 hộ kinh doanh được tiếp cận trực tiếp với các nội dung về phong trào “Bình dân học vụ số” và những kỹ năng số thiết yếu. Đây là cách làm mới trong tuyên truyền chuyển đổi số, đưa kiến thức và tiện ích số đến gần người dân thông qua các hoạt động cộng đồng, kết hợp phổ biến với hướng dẫn thực hành.

Tại buổi chợ đêm, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu tình trạng hồ sơ, thực hiện các bước nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Đoàn viên thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng các xóm hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận ứng dụng sức khỏe điện tử, chữ ký số, quét mã QR, thanh toán số và bảo vệ thông tin cá nhân...

Cùng với đó, lực lượng Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc. Đồng thời, người dân được giải đáp các nội dung liên quan đến định danh điện tử, tài khoản VNeID và những tiện ích số phục vụ đời sống…

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, chương trình đã hỗ trợ khoảng 1000 lượt người dân và hộ kinh doanh thực hành các kỹ năng số trực tiếp trên thiết bị cá nhân. Qua đó, giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng, ứng dụng số, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc và hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục văn nghệ mang tên “Xóm làng lên số - chuyện nhà mình”, với nội dung được xây dựng từ những câu chuyện gần gũi trong đời sống ở cơ sở, xoay quanh chủ đề chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng công nghệ và lợi ích của các tiện ích số. Đặc biệt, chính người dân địa phương đảm nhận vai trò diễn viên, truyền tải các thông điệp bằng hình thức sân khấu hóa tự nhiên, dí dỏm và sinh động. Qua đó, những kiến thức về chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận thức rõ hơn về vai trò của công nghệ trong đời sống, khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi, thực hành và từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống.

Đoàn viên thanh niên xã Tràng Xá hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số tại phiên chợ đêm. Ảnh: Đồng Thưởng

Để người dân tiếp cận công nghệ ngay tại nơi sinh sống

Nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ ngay tại nơi sinh sống, UBND xã Bằng Vân (Thái Nguyên) đã bố trí kinh phí mua sắm, trang bị hệ thống máy tính tại nhà văn hóa thôn Khu Chợ, phục vụ nhu cầu tìm hiểu kỹ năng số, tra cứu thông tin và thực hành sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại đây, người dân được làm quen với các thao tác tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình và thực hành các bước giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng khi đáp ứng đủ điều kiện.

Cùng với đó, hệ thống Wifi công cộng được triển khai tại các nhà văn hóa thôn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Internet trong cộng đồng dân cư. Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân khai thác thông tin, kết nối với các nền tảng số, hạ tầng này còn hỗ trợ tăng cường trao đổi thông tin giữa chính quyền với cơ sở, từng bước đổi mới phương thức phối hợp và xử lý công việc. Đặc biệt, UBND xã đã triển khai mô hình “Cộng đồng số thôn Khu Chợ”, đưa các hoạt động chuyển đổi số từ trụ sở cơ quan hành chính đến gần hơn với đời sống người dân, gắn đầu tư hạ tầng công nghệ với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Trong khi đó, tại xã Phong Quang, công tác cải cách hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được triển khai trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh, có địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày và Dao sinh sống phân tán. Nhiều thôn cách xa trung tâm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, đặt ra không ít thách thức trong việc đưa các tiện ích số đến với người dân.

Trước thực tế đó, năm 2026, xã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng cơ chế luồng xanh 60% và thực hiện ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, giải quyết 1.280 hồ sơ; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và hồ sơ có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đều đạt 100%.

Không chỉ chú trọng nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xã Phong Quang còn quan tâm hỗ trợ người dân từng bước làm chủ các tiện ích số. Đối với địa bàn vùng cao, nơi một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị điện tử, tài khoản định danh điện tử và khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông, đội ngũ công chức đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ trong từng công đoạn. Từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến hoàn thiện hồ sơ trên môi trường điện tử, người dân đều được hướng dẫn cụ thể theo phương châm dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thực tế tại Bằng Vân và Phong Quang cho thấy, để dịch vụ công trực tuyến thực sự phát huy hiệu quả ở vùng cao, bên cạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, việc nâng cao kỹ năng số và hỗ trợ trực tiếp người dân có ý nghĩa quan trọng. Xác định người dân là trung tâm phục vụ, các địa phương đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Qua đó, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.