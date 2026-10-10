Thái Nguyên đưa di sản trà thành động lực phát triển du lịch văn hóa

Thái Nguyên có lợi thế phát triển du lịch văn hóa từ những vùng chè lâu đời, nơi cây chè gắn với sinh kế, cảnh quan và tri thức nghề truyền thống, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ trà.

Qua nhiều thế hệ, người trồng chè tích lũy kinh nghiệm chăm sóc, thu hái, sao chế và thưởng thức trà, hình thành những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng, trở thành nguồn lực phát triển du lịch địa phương.

Khi nhu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa ngày càng được quan tâm, vùng chè trở thành không gian để du khách tìm hiểu nghề truyền thống, khám phá cảnh quan và tiếp cận những câu chuyện được lưu giữ trong đời sống người dân.

Thái Nguyên được mệnh danh là “đệ nhất danh trà”, trà nơi đây gắn với hệ thống tri thức dân gian được hình thành trong quá trình trồng chè, chế biến, thưởng trà và trao truyền kinh nghiệm

Với Thái Nguyên, phát triển du lịch từ văn hóa trà đặt ra yêu cầu kết nối giá trị của sản phẩm với không gian hình thành sản phẩm ấy, từ đồi chè, kỹ thuật chế biến đến nghệ thuật pha trà và cách thưởng thức.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, chuỗi hoạt động tại 5 vùng chè đặc sản trọng điểm được mở đầu bằng chương trình giao lưu thưởng trà tại Khe Cốc sáng 10.10 mang chủ đề “Khe Cốc - Dư vị từ nguồn xanh”.

Cách tiếp cận này đưa câu chuyện về cây chè hướng đến khai thác những giá trị văn hóa có thể được cảm nhận trực tiếp qua trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu nghề truyền thống.

Chương trình giao lưu thưởng trà tại Khe Cốc sáng 10.10 mang chủ đề “Khe Cốc - Dư vị từ nguồn xanh”

Tại Khe Cốc, nghệ thuật trình diễn “Nhịp điệu Tắc xình”, hoạt động khám phá bí quyết tạo hương vị trà và nghệ thuật pha trà được đặt trong cùng không gian giao lưu, tạo sự kết nối giữa văn hóa cộng đồng với văn hóa thưởng trà.

Hoạt động đối ẩm giữa các miền trà mở rộng câu chuyện từ một vùng nguyên liệu sang sự giao lưu về cách chế biến, pha và thưởng thức, tạo cơ hội để người làm chè, nghệ nhân, chuyên gia và người yêu trà chia sẻ kinh nghiệm.

Tọa đàm “Từ vùng nguyên liệu đến giá trị văn hóa” cũng đặt ra vấn đề cần quan tâm trong phát triển du lịch trà, đó là làm thế nào để giá trị của sản phẩm được nâng đỡ bằng tri thức nghề, bản sắc địa phương và trải nghiệm có chiều sâu.

Bởi vậy, sức hấp dẫn của du lịch vùng chè cần được xây dựng từ chính những giá trị vốn có thay vì chỉ dừng ở việc đưa du khách đến tham quan, chụp ảnh giữa những đồi chè hoặc thưởng thức một chén trà.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Một hành trình có chiều sâu cần giúp du khách hiểu vì sao trà mang hương vị riêng, người dân tạo ra sản phẩm bằng kinh nghiệm nào và nghề chè đã gắn bó với đời sống địa phương qua những công đoạn lao động cụ thể ra sao.

Đây cũng là cơ sở để văn hóa trà tham gia vào quá trình tạo dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể gìn giữ tri thức, thực hành nghề và truyền tải câu chuyện về vùng đất mình sinh sống.

Tại xã Vô Tranh, các hoạt động hướng tới Festival được triển khai theo chủ đề “Hương chè Vô Tranh - Rạng rỡ di sản, khát vọng vươn xa” gắn với chiến dịch xây dựng đồi chè xanh, sạch, đẹp, hội thi sao chè thủ công và gói bánh chưng trà xanh.

Các sản phẩm với mẫu mã đa dạng, bắt mắt

Các hoạt động cắm trại và thể thao dân tộc mở rộng nội dung trải nghiệm, đưa những yếu tố văn hóa trong đời sống địa phương vào không gian du lịch, tạo thêm cơ hội để du khách tìm hiểu phong tục và sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, để những hoạt động này trở thành sản phẩm du lịch có sức hút lâu dài, việc tổ chức cần gắn với bảo vệ cảnh quan, duy trì nghề truyền thống và bảo đảm người dân được hưởng lợi từ giá trị văn hóa do chính cộng đồng gìn giữ.

Khi người trồng chè có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia phục vụ du khách, hoạt động du lịch có thể mở rộng giá trị kinh tế của cây chè, tạo thêm động lực gìn giữ nghề truyền thống.

Chuỗi hoạt động tại 5 vùng chè đặc sản vì thế có ý nghĩa trong việc mở rộng cách tiếp cận di sản trà, từ quảng bá sản phẩm sang kết nối văn hóa, cảnh quan và con người, tạo nền tảng phát triển du lịch trải nghiệm tại Thái Nguyên.

Thông qua Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, những giá trị gắn với cây chè có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế, đưa văn hóa trà trở thành một phần trong câu chuyện quảng bá hình ảnh địa phương.