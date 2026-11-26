Thái Nguyên đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 35.600 tỉ đồng và tổng chi ngân sách địa phương dự kiến khoảng 36.000 tỉ đồng, gần 11.000 tỉ đồng được bố trí cho đầu tư công.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh đang xây dựng phương án phân cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030 theo hướng tăng tính chủ động cho cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp

UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục dự án và nhiệm vụ đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời rà soát, thống nhất phương án phân bổ ngân sách năm 2027, hoàn thành trước ngày 26.11 để trình cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá kỹ các nguồn thu, khai thác tối đa các khoản thu từ thuế, phí và tiền sử dụng đất, chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát kỹ các chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tình hình thực tế của từng cấp.

Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế phân cấp ngân sách hợp lý, phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách.