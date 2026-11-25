Thái Nguyên dự kiến chi gần 36.000 tỷ đồng ngân sách năm 2027, rót hơn 10.500 tỷ cho đầu tư công
Địa phương đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 35.600 tỷ đồng vào năm 2027, đồng thời yêu cầu dồn lực giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 để tạo đà bứt phá hạ tầng.
Thái Nguyên đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 35.600 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương khoảng 35.907 tỷ đồng, trong đó bố trí hơn 10.597 tỷ đồng cho đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tối ưu hóa nguồn thu, đồng thời quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Bên cạnh đó, Thái Nguyên đang xây dựng phương án phân cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030, tăng cường tính chủ động cho cấp cơ sở. UBND tỉnh giao Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ kế hoạch vốn và phương án phân bổ trước ngày 26/11 để trình cấp thẩm quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá kỹ các nguồn thu, phấn đấu tăng thu cao nhất có thể đối với các khoản thu thuế, phí và thu tiền sử dụng đất; chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát kỹ chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tình hình thực tế từng cấp; nghiên cứu cơ chế phân cấp hợp lý, phát huy tính chủ động của địa phương, nhất là cấp xã, trong quản lý, sử dụng ngân sách.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-nguyen-du-kien-chi-gan-36000-ty-dong-ngan-sach-nam-2027-rot-hon-10500-ty-cho-dau-tu-cong-post368739.html