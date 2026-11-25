Thái Nguyên đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 35.600 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương khoảng 35.907 tỷ đồng, trong đó bố trí hơn 10.597 tỷ đồng cho đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tối ưu hóa nguồn thu, đồng thời quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên đang xây dựng phương án phân cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030, tăng cường tính chủ động cho cấp cơ sở. UBND tỉnh giao Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ kế hoạch vốn và phương án phân bổ trước ngày 26/11 để trình cấp thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp về công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá kỹ các nguồn thu, phấn đấu tăng thu cao nhất có thể đối với các khoản thu thuế, phí và thu tiền sử dụng đất; chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027 - 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát kỹ chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tình hình thực tế từng cấp; nghiên cứu cơ chế phân cấp hợp lý, phát huy tính chủ động của địa phương, nhất là cấp xã, trong quản lý, sử dụng ngân sách.