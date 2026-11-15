Thái Nguyên: Dự án hàng chục tỷ đồng thi công cẩu thả, người đi đường sợ hãi

Hiện nay, phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) đang triển khai Dự án cải tạo tuyến đường giao thông các ngõ 854, 882, 962 (phường Quan Triều). Tuy nhiên, quá trình triển khai, các biện pháp đảm bảo an toàn như rào chắn, cảnh báo đều bị đơn vị thi công bỏ qua.

Cụ thể, từ đường Dương Tự Minh rẽ vào ngõ 845, hai bên đường là hệ thống mương đang đào thành các hố rộng khoảng 1m, sâu 1m. Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi lúc 23h ngày 12/11 cho thấy, đơn vị thi công không có rào chắn, không đặt cảnh báo. Lúc này còn ánh sáng của quán ăn đêm mở cửa nên người tham gia giao thông có thể nhìn thấy. Khoảng 1h ngày 13/11, quán ăn đóng cửa, đường tối, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. "Tôi không hiểu tại sao đơn vị thi công không có rào chắn, biển báo thế này", anh Tân, chủ quán ăn đêm bức xúc.

Cũng trên công trường, nhiều vị trí không có đèn sáng, nhưng đơn vị cũng chưa có rào chắn hay biển cảnh báo.

Một số vị trí thì đặt tạm bằng tấm gỗ hay cành cây để cảnh báo. Đến ngày 13/11, các biện pháp đảm bảo an toàn cũng chưa được đơn vị thi công xử lý.

Ông Hứa Quang Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quan Triều cho biết: Dự án cải tạo tuyến đường giao thông các ngõ 845, 882, 962 (phường Quan Triều) được triển khai từ tháng 9/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư.

Theo ông Huy, quá trình triển khai dự án có nhân viên của Ban quản lý thường xuyên, kiểm tra, giám sát. Đối với những thông tin chúng tôi cung cấp, ông Quang cho biết sẽ cho kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước đó, cũng tại phường Quan Triều, một tài xế đã tử vong do rơi xuống cống thoát nước bị gãy tấm đan nắp cống nhưng không được thay thế, đặt cảnh báo kịp thời. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 cán bộ công ty giao thông được giao trách nhiệm quản lý. Sở Xây dựng Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.