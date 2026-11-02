Thái Nguyên đột phá từ cơ chế 'Luồng xanh'

Rút ngắn quy trình, khơi thông nguồn lực phát triển

Trong vận hành chính quyền địa phươnh 2 cấp trong thời gian vừa qua, Thái Nguyên đã có nhiều mô hình, giải pháp đột phá, nhiều sáng kiến được công nhận, tiêu biểu như: Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”; Bản đồ số phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công tại 92 xã, phường.

Theo đó, cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” quy định các thủ tục hành chính và nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư phải được xử lý, hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với những nội dung cần phối hợp, xin ý kiến của nhiều cơ quan, thời gian xử lý được rút gọn tối đa, bảo đảm mỗi quy trình không vượt quá 24 giờ. Phạm vi áp dụng tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm; khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án khoa học và công nghệ; các dự án sản xuất công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên hoặc các dự án quan trọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Robot trợ lý trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quyết Thắng hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục, thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện. Ảnh: Đồng Thưởng

Bên cạnh đó, cơ chế “Luồng xanh 60%” yêu cầu các cơ quan, đơn vị giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định hiện hành. Đối tượng áp dụng gồm các dự án hạ tầng cụm công nghiệp, cảng cạn, logistics; các dự án nhà ở xã hội; khu dân cư, khu đô thị; các dự án của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch, với quy mô vốn từ hàng trăm tỷ đồng hoặc hàng chục triệu USD trở lên.

Để cơ chế “Luồng xanh” vận hành thông suốt, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác liên ngành, đóng vai trò hỗ trợ, theo dõi và kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn phát sinh. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ xử lý hồ sơ, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cơ chế này tập trung tinh giản quy trình nội bộ, số hóa hồ sơ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, từ đó rút ngắn thời gian. Với những nội dung cần phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, thời gian xử lý cũng được rút gọn tối đa, bảo đảm mỗi quy trình không vượt quá 24 giờ. Việc công khai danh mục thủ tục áp dụng “Luồng xanh”, công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh đã tạo thêm kênh giám sát xã hội, giúp hạn chế tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 2.080 TTHC; trong đó, cấp tỉnh là 1.761 TTHC, cấp xã 319 TTHC. Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường công khai, minh bạch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc vận hành tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không gián đoạn. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện việc phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành, Giám đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp xã.

Tại cấp xã, đối với các TTHC có tần suất phát sinh nhiều, liên quan trực tiếp đến người dân, UBND cấp xã đã chỉ đạo ủy quyền và thực hiện giải quyết "4 tại chỗ" với mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC... Nhờ vận hành đồng bộ các giải pháp và đẩy mạnh phân cấp "4 tại chỗ", tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,86%; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%.

Người dân được hướng dẫn tận tình nhanh gọn các quy trình khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các mô hình cải cách TTHC như "Luồng xanh 24 giờ", "Luồng xanh 60%" đối với 94 TTHC thuộc cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chủ động lựa chọn thêm các thủ tục đủ điều kiện để rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và không yêu cầu người dân cung cấp lại các giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc đã được số hóa. Các ngành chức năng đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ thực hiện theo cơ chế "Luồng xanh", chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển kết cấu hạ tầng. Ngay trong quý I, tất cả các xã trên địa bàn đều tuân thủ quy định của tỉnh về gắn nhãn nhận dạng hồ sơ “TN 24H” và “TN 60%” để phân luồng rõ ràng, ưu tiên xử lý và theo dõi tiến độ minh bạch, hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng.

Chỉ tính riêng trong Quý III/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 256.850 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó có 233.376 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số hồ sơ phát sinh. Trong đó đã giải quyết 233.059 hồ sơ, có 169.752 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 62.989 hồ sơ đúng hạn. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống và việc triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 97,38%; kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đúng hạn đạt 97,51%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 96,07%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 95,02%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 98,81%.

Trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, số hóa hồ sơ đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa đã tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính trên toàn tỉnh, thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.