Những kiến thức mới được học đã giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững ngay tại địa phương.

Với mục tiêu không chỉ giúp lao động là người dân tộc thiểu số có nghề mà quan trọng hơn là biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn, tạo việc làm và tăng thu nhập ngay tại địa phương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước chuyển từ dạy nghề theo khả năng của cơ sở đào tạo sang đáp ứng nhu cầu thực tế và điều kiện sản xuất của từng địa bàn.

Cụ thể hóa định hướng này, Trung tâm đã căn cứ vào lợi thế sản xuất của địa phương, đặc biệt là thế mạnh vùng trồng và chế biến chè, để thường xuyên mở các lớp đào tạo sơ cấp nghề Kỹ thuật chế biến chè xanh, chè đen, qua đó, giúp người học áp dụng ngay kiến thức, kỹ năng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học.

Tại lớp học, các học viên chủ yếu là các chị em phụ nữ người dân tộc Nùng, Dao, Tày... được trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành về quy trình chế biến chè xanh, chè đen, hướng dẫn về Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho chè đến thu hoạch và chế biến chè xanh, chè đen theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đây cũng là cơ hội để người dân tiếp cận những kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề, gia tăng giá trị cho sản phẩm chè.

Các lớp học được tổ chức ngay tại các xã, thôn, bản và học viên được thực hành ngay tại cơ sở các kỹ năng chế biến chè đặc sản từ cách hái chè, bảo quản nguyên liệu, phơi héo, diệt men, vò chè, sấy chè, sao chè... cách điều chỉnh nhiệt độ, thời gian giữa các công đoạn để sản phẩm chè đạt chất lượng.

Qua thời gian đào tạo nghề sẽ giúp học viên nâng cao tay nghề và nắm vững kiến thức về quy trình chế biến chè xanh, chè đen nhằm nâng cao hơn chất lượng sản phẩm chè. Từ đó, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.