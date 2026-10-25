Thái Nguyên: Đồng hành cùng người sau cai nghiện trên hành trình làm lại cuộc đời

Xác định rõ ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội; đồng thời là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Do đó, công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, cần chú trọng công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giúp người nghiện có cơ hội từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Xã Nghinh Tường đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy và quy định pháp luật đến đông đảo người dân. Ảnh: Đồng Thưởng.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng, theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026, của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây là chính sách thiết thực, nhân văn, tạo cơ hội để người từng lầm lỡ có điều kiện vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Theo đó, người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn vay được sử dụng để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, học nghề, tạo việc làm và phát triển các mô hình sinh kế phù hợp. Đây không chỉ là hỗ trợ về vốn mà còn là giải pháp giúp người sau cai nghiện có thu nhập ổn định, giảm nguy cơ tái nghiện, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Tại xóm Na Giang, xã Nghinh Tường, câu chuyện của ông Hoàng Văn Tài làm đơn đề nghị vay vốn ưu đãi để chăm sóc rừng keo đã cho thấy việc kết nối việc làm, trao cơ hội cho người sau cai nghiện là một trong những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai, giảm tỷ lệ tái nghiện, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Tài cho biết, ông từng đi đào vàng ở Thần Sa và có nhiều năm nghiện ma túy. Sau đó, ông vào cai nghiện tại Trung tâm 0506 trong thời gian 24 tháng, trong suốt quá trình cai nghiện tại Trung tâm, ông Tài luôn chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, rèn luyện với quyết tâm thay đổi bản thân mạnh mẽ. Đến năm 2024, ông hoàn thành cai nghiện, trở về địa phương. Từ đó đến nay, ông ở nhà trồng rừng, với diện tích keo khoảng 4ha, mong muốn vay vốn của ông Tài xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất. Với 4ha rừng keo hiện có, nguồn vốn vay ưu đãi sẽ giúp ông có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc rừng, duy trì sản xuất, từng bước tạo nguồn thu ổn định, bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Phó trưởng Công an xã Nghinh Tường, Thiếu tá Lê Hoàng Trung, cho biết: Địa phương đã thành lập tổ quản lý người sau cai nghiện và tổ tư vấn tâm lý nhằm tăng cường theo dõi, hỗ trợ những người trở về cộng đồng. Sau khi hoàn thành cai nghiện, trở về địa phương, họ tiếp tục được quản lý, kiểm tra, xét nghiệm ma túy đột xuất, không báo trước. Chỉ sau một thời gian theo dõi, đánh giá và thử thách, hồ sơ đề nghị vay vốn mới được xem xét trên cơ sở các điều kiện theo quy định. Theo Thiếu tá Lê Hoàng Trung, việc thẩm định không chỉ liên quan đến ý thức chấp hành, sự nỗ lực và uy tín của người sau cai, mà còn gắn với trách nhiệm của Hội đồng thẩm định, vai trò của tổ tư vấn tâm lý và tổ quản lý người sau cai nghiện. Bởi vậy, mỗi hồ sơ cần được xem xét thận trọng, khách quan, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, vừa tạo cơ hội để người sau cai ổn định cuộc sống, vừa giữ vững trách nhiệm trong công tác quản lý tại địa phương.

Giữ vững địa bàn không có ma túy

Công an xã Nghinh Tường đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhằm mục tiêu xây dựng xã Nghinh Tường không có ma túy. Trưởng Công an xã Nghinh Tường, Thiếu tá Ngô Đức Mạnh đề nghị: Mỗi người dân cần nhận thức rõ và kiên quyết nói không với ma túy. Gia đình cần quan tâm, giáo dục con em về tác hại của ma túy, tạo môi trường sống lành mạnh, yêu thương. Nhà trường cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các tổ chức đoàn thể Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ, Trưởng các thôn, xóm dân cư tăng cường phối hợp, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ma túy; Mỗi công dân hãy là một lá chắn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi hiểm họa ma túy. Đừng để sự tò mò nhất thời hay lời rủ rê từ kẻ xấu biến chúng ta thành nạn nhân của cái chết trắng. Chung tay xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh, không ma túy chính là góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian tới, Công an xã Nghinh Tường tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người sau cai nghiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện, phòng, chống ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc xây dựng xã Nghinh Tường lành mạnh không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Đây là một nhiệm vụ cần sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như sự chung tay của toàn xã hội để từng bước đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng.