Thái Nguyên: Đóng góp nhiều ý kiến vào 3 dự án luật

Quang cảnh Hội thảo.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (tháng 8-2026), Quốc hội đã cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi đối với 3 dự án luật trên. Dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, khai mạc ngày 17/10/2026, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, cho ý kiến và dự kiến thông qua các dự thảo luật.

Đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước, hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó, quan tâm đến việc phân cấp, phân quyền, xác định thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các ý kiến cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở gắn với quy hoạch, tạo lập quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại.

Đại biểu cũng nêu rõ cần nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường bất động sản; quy định rõ điều kiện kinh doanh, trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ đầu tư và việc công khai thông tin pháp lý, quy hoạch, đất đai, thế chấp, tranh chấp của dự án trước khi đưa vào kinh doanh.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Các đại biểu đề nghị rà soát, bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, nhất là trong xác định quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, lựa chọn chủ đầu tư, triển khai dự án và đưa sản phẩm vào thị trường. Cấp, ngành chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kết nối, chia sẻ dữ liệu và có cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua, người thuê mua.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến tham gia tại Hội thảo có chiều sâu, bám sát thực tiễn, đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện 3 dự án luật.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình kết luận tại Hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu, góp ý xây dựng pháp luật tuy cần nhiều thời gian, công sức nhưng có ý nghĩa lâu dài, góp phần hạn chế những quy định chưa phù hợp, thiếu khả thi khi tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp và tổng hợp để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tham gia góp ý tại Quốc hội. Qua đó, góp phần hoàn thiện các dự án luật theo hướng đồng bộ, khả thi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.