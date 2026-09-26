Thái Nguyên đón hơn 7,3 triệu lượt du khách trong 9 tháng

Lượng khách quốc tế đến Thái Nguyên đạt hơn 301 nghìn lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng 15%; khách quốc tế đạt hơn 301 nghìn lượt, tăng 24,8%. Riêng quý III, tỉnh ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch tiếp tục được triển khai.

Năm 2026, Thái Nguyên đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 12.000 tỷ đồng. Với kết quả ước thực hiện trong 9 tháng, tỉnh đã đạt khoảng 91% kế hoạch về lượng khách và 87% kế hoạch về doanh thu.

Trong quý IV, Thái Nguyên tập trung chuẩn bị tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, gắn sự kiện với hoạt động quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch mang dấu ấn văn hóa trà.

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết tour, tuyến và kết nối thị trường khách. Qua đó, hình ảnh Thái Nguyên cùng những giá trị văn hóa đặc trưng được giới thiệu rộng rãi hơn, góp phần thu hút du khách đến với địa phương.