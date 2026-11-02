Thái Nguyên: Đổi mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng vũ trang

Cán bộ Lữ đoàn 601 cùng lãnh đạo xã Thần Sa trồng cây tại điểm trường Lũng Hoài, Trường tiểu học Thượng Nung. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại nhà văn hóa thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn không bắt đầu bằng những điều luật khô khan hay những văn bản dài dòng, mà bằng các tiểu phẩm do chính cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn.

Những tình huống về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông hay trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự được tái hiện sinh động, gần gũi với đời sống. Qua từng tình huống, các quy định pháp luật được chuyển tải tự nhiên, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự liên hệ với trách nhiệm của bản thân.

Ông Long Văn Tôn, thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn, chia sẻ: “Nghe bộ đội tuyên truyền dễ hiểu, có thí dụ cụ thể nên nhớ lâu. Sau buổi tuyên truyền, con cháu trong gia đình cũng ý thức hơn khi tham gia giao thông”.

Thực hiện Đề án 1371 của Chính phủ về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 78 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 50.000 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống nhân dân như Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

Cách thức tuyên truyền không máy móc, dàn trải mà được lựa chọn trên cơ sở đặc điểm từng địa bàn. Ở nơi có nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đơn vị chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; tại địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tập trung phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo xã Thần Sa khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác dân vận. (Ảnh: DUY ĐỨC)

“Sân khấu hóa”, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật lưu động, lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở là cách làm hiệu quả được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên nhân rộng. Nhờ đó, những nội dung vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, sinh động, phù hợp phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

Gắn tuyên truyền với công tác dân vận cũng là một trong những cách làm hiệu quả đã được minh chứng trong thực tiễn. Tại xã Thần Sa, trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, Lữ đoàn 601 (Quân khu 1) đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, hỗ trợ nhân dân lao động sản xuất, tu sửa cơ sở vật chất trường học và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Các hoạt động được triển khai sát nhu cầu thực tế, góp phần hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề thiết thực, cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

Kết quả đạt được đã được lãnh đạo xã Thần Sa ghi nhận và đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân-dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Những giấy khen, bằng khen được trao tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đó.

Để Đề án 1371 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được quan tâm, nhất là đối với cán bộ chính trị ở các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Thực hiện Đề án 1371 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và tình cảm của bộ đội đối với nhân dân. Chúng tôi xác định mỗi buổi tuyên truyền phải thực sự thiết thực, dễ hiểu để người dân nghe, nhớ và tự giác thực hiện”.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương.

Trong đó, đặc biệt coi trọng việc gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động dân vận, các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Từ những buổi tuyên truyền sinh động ở nhà văn hóa xóm đến những ngày hành quân dã ngoại giúp dân, mỗi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đều góp phần đưa Đề án 1371 đi vào cuộc sống.

Khi người lính hiện diện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn được rút ngắn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.