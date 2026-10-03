Thái Nguyên: Diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Tại khu vực trung tâm tỉnh, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, cùng các đoàn viên thanh niên và cán bộ, công nhân viên một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia diễu hành, xuất phát từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp, di chuyển qua các tuyến đường: Bắc Kạn, Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng 8 và Thanh niên xung phong…

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường khu vực trung tâm tỉnh.

Trong quá trình diễu hành, lực lượng chức năng tuyên truyền về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy, nổ, tai nạn.

Đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và cảnh báo những nguy cơ cháy, nổ thường gặp. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC và CNCH trong cộng đồng.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường khu vực trung tâm tỉnh.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6; đoàn viên thanh niên phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân và cán bộ, công nhân viên một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tham gia diễu hành, xuất phát từ trụ sở UBND phường Bắc Kạn, đi qua các tuyến đường: Trường Chinh, Dương Mạc Hiếu, Kon Tum, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên…

Đoàn diễu hành tại khu vực phía Bắc tỉnh.

Cùng với việc tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày toàn dân PCCC và Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, nâng cao kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trực chính tại khu vực phía Bắc tỉnh.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cũng đồng loạt tổ chức diễu hành tại 4 khu vực khác, gồm: phường Sông Công, Vạn Xuân, xã Chợ Mới và Vạn Phúc.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trực chính tại khu vực phía Bắc tỉnh.

Hoạt động này góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong công tác phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026 là năm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026) và kỷ niệm 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (4/10/2001 - 4/10/2026).