Thái Nguyên điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: ĐÌNH SƠN)

Theo các quyết định của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương được điều động, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công thương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương.

Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến, đột phá trong lĩnh vực được phân công, giữ vững đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.