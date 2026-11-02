Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố các quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Điều động, phân công ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Bổ nhiệm ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo chuyển biến và đột phá trong lĩnh vực được phân công.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: thainguyen.gov.vn.

Đồng thời, các cán bộ cần chú trọng giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với ông Lường Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường Sông Công ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng phường xã hội chủ nghĩa; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh mong muốn các cán bộ trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.