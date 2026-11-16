Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đánh giá hai cán bộ đều từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, có quá trình công tác toàn diện, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính quyền và công tác Đảng, từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông Bùi Thanh Hải và ông Vũ Việt Dũng tại Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc trọng yếu, giữ vai trò điều phối các hoạt động phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công việc, bảo đảm hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy liên tục, thông suốt; nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và xây dựng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.