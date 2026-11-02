Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt

Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, tỉnh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương và các sở, ngành.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lường Đức Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Văn Thọ - Giám đốc Sở Công Thương - được điều động, phân công , giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đối với công tác cán bộ tại các sở, ngành, tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Chính - Phó giám đốc Sở Công Thương - giữ chức Giám đốc Sở Công Thương; bổ nhiệm ông Phạm Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Sông Công - giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/11.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc trên cương vị mới; chủ động nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Mỗi cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến và đột phá trong lĩnh vực công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với ông Lường Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung lãnh đạo, xây dựng phường Sông Công ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng phường xã hội chủ nghĩa; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.