Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên; đại diện các cơ quan, đơn vị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đại diện 30 đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề phương pháp phối hợp các lực lượng, tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh cần xử lý, và tham gia diễn tập thực hành.

Đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc và khả năng phối hợp trong các tình huống thực tế, tạo môi trường thông tin lành mạnh, tích cực trên không gian mạng.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đánh giá cao việc kết hợp trang bị kiến thức lý luận với thực hành, diễn tập xử lý các tình huống cụ thể.

Đồng chí nhấn mạnh, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với việc thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về kết quả thực hiện tại địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúc mừng 3 đơn vị đạt thành tích cao nhất tại buổi diễn tập.

Đồng chí đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các đại biểu vận dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào công việc, tăng cường phối hợp để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để hình thành điểm nóng.