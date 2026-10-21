Thái Nguyên - điểm đến đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc

Samsung là một trong những nhà đầu tư Hàn Quốc tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển công nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên.

Dấu ấn hợp tác

Năm 2005, Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) thiết lập quan hệ hợp tác, mở ra chặng đường kết nối giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực. Qua hơn hai thập kỷ, quan hệ hữu nghị được duy trì và phát triển, tạo nền tảng thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác kinh tế.

Trong tiến trình đó, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu của Thái Nguyên. Đến nay, các nhà đầu tư Hàn Quốc có 122 dự án với tổng vốn đăng ký 16,479 tỷ USD, chiếm khoảng 84,5% tổng vốn FDI toàn tỉnh.

Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, POSCO Future M và Dongwha góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện tử, mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời thúc đẩy nhu cầu về linh kiện, vật liệu, logistics và các dịch vụ công nghiệp hỗ trợ. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, dòng vốn Hàn Quốc đang mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Tại Khu công nghiệp Sông Công II, POSCO Future M triển khai Dự án sản xuất cực âm than chì nhân tạo cho pin lithium-ion với vốn đăng ký 282 triệu USD. Cùng với lĩnh vực điện tử, các dự án về vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, tạo thêm dư địa phát triển cho công nghiệp Thái Nguyên.

Kết quả này cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo quy mô vốn sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác. Tỉnh định hướng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển mạng lưới nhà cung ứng, qua đó gia tăng giá trị tạo ra trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng, Hàn Quốc có nhiều thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường quốc tế. Trong khi đó, Thái Nguyên có lợi thế về công nghiệp, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Đây là những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp.

Hướng tới phát triển bền vững

Nằm trong vùng phát triển công nghiệp phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 70km và Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 45km, Thái Nguyên có lợi thế kết nối với các trung tâm kinh tế, sản xuất và logistics. Hệ thống khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, mở rộng, tạo điều kiện thu hút các dự án quy mô lớn. Đến tháng 9-2026, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt khoảng 19,49 tỷ USD.

Cùng với hạ tầng, nguồn nhân lực là một trong những lợi thế đáng kể của tỉnh. Đại học Thái Nguyên với 7 trường đại học thành viên, cùng hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn lao động ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Vinh và Chủ tịch Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) Nam Yeong Nam ký Biên bản ghi nhớ.

Thái Nguyên cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án phù hợp với định hướng phát triển, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Sự kết hợp giữa hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư thuận lợi tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục thu hút dòng vốn chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các dự án hoạt động ổn định, lâu dài.

Song song với đó, tỉnh chủ động mở rộng các kênh xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp địa phương với đối tác Hàn Quốc. Ngày 5 và 6/4/2026, Thái Nguyên đón đoàn Chi hội Nữ doanh nhân Gyeongbuk thuộc Hiệp hội Nữ doanh nhân Hàn Quốc đến thăm, giao lưu và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Diễn đàn kết nối giao thương với chủ đề “Kinh tế xanh - Phát triển bền vững” và Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai bên thu hút gần 50 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, Thái Nguyên còn có dư địa hợp tác trong kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến chè, dược liệu và du lịch sinh thái. Đây là những lĩnh vực có thể kết hợp thế mạnh về tài nguyên, sản phẩm bản địa của tỉnh với kinh nghiệm công nghệ, quản trị, chế biến và phát triển thị trường của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đối với du lịch, việc phát triển các sản phẩm chất lượng, kết hợp trải nghiệm văn hóa, sinh thái và dịch vụ sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao giá trị các lợi thế địa phương.

Chuyến công tác Hàn Quốc của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên từ ngày 17 đến 23/10/2026 là dịp củng cố quan hệ hữu nghị với tỉnh Gyeongsangbuk-do, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và những lĩnh vực tỉnh ưu tiên hợp tác.

Thông qua các hoạt động đối ngoại, giao lưu và xúc tiến thương mại, Thái Nguyên hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác thực chất, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Hơn 20 năm hợp tác đã tạo dựng nền tảng quan hệ tin cậy giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do. Những dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ ấy, gắn kết hợp tác với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, hướng tới những quan hệ đối tác lâu dài, đóng góp thiết thực cho nền kinh tế hai bên.