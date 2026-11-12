Thái Nguyên đẩy nhanh xóa nhà tạm gắn với phát triển vùng ATK

Ngày 12.11, Tổ công tác của tỉnh do Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương làm Tổ trưởng kiểm tra chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và tiến độ triển khai các dự án xây dựng vùng ATK tại xã Nghĩa Tá.

Tham gia đoàn công tác có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đến ngày 10.11, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 38/107 hộ, trong đó có 27 nhà xây mới và 11 nhà sửa chữa. Các hộ được hỗ trợ cơ bản hoàn thành xây dựng.

Hội nghị Tổ công tác kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và tiến độ triển khai các công trình, dự án di tích ATK

Việc triển khai chương trình đang tập trung vào những hộ còn lại, bảo đảm các gia đình thuộc diện thụ hưởng sớm có nơi ở ổn định, cải thiện điều kiện sinh hoạt và từng bước yên tâm lao động, sản xuất.

Cùng với nhiệm vụ an sinh xã hội, địa phương đang triển khai các dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK, dự kiến hoàn thành trước ngày 30.4.2027.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương yêu cầu xã Nghĩa Tá tập trung hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nhà ở cho các hộ dân.

Đặc biệt, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán, phấn đấu giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ trong tháng 12.2026, bảo đảm nguồn lực của chương trình được sử dụng đúng mục đích và kịp thời.

Tổ công tác kiểm tra chương trình xóa nhà tạm tại xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên)

Đối với các dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thi công.

Trong đó, các công trình giao thông cần được tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ các hoạt động kỷ niệm tại vùng ATK.

Quá trình thực hiện các dự án phải tuân thủ đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.