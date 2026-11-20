Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương để triển khai các chương trình MTQG. Thái Nguyên là một trong 6 tỉnh hoàn thành ban hành văn bản triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới sớm nhất cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2026 tại các xã, phường là 1.782 tỷ đồng. Đến ngày 15/11, toàn tỉnh giải ngân 613 tỷ đồng, đạt 34,4% kế hoạch.

Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70%, như: Vạn Xuân (98,3%), Trung Thành (97%), Tích Lương (96%), Phan Đình Phùng (93,1%), Vĩnh Thông (84,1%). Tuy nhiên, một số xã vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình.

Đối với 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, nhiều địa phương đã hoàn thành 45/47 chỉ tiêu, tương ứng 8/10 tiêu chí. Một số nội dung liên quan đến thương mại điện tử, an ninh, giáo dục còn khó khăn, cần tiếp tục tháo gỡ. Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,72% so với cuối năm 2025, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các địa phương, sở, ngành đã báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tăng cường kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh hằng tuần về tiến độ giải ngân; Sở Y tế sớm ban hành hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất; đồng thời xác định trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân trên địa bàn, đây cũng là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổng hợp tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn; Sở Tài chính khẩn trương đề xuất điều chỉnh nguồn vốn cho các địa phương có khả năng triển khai. Các sở, ngành liên quan tập trung hỗ trợ 15 xã hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh các chương trình về văn hóa, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.