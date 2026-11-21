Các học viên hoàn thành lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Đồng Hỷ, năm 2026, góp phần nâng cao kỹ năng chăn nuôi, phát triển sinh kế tại địa phương. (Nguồn: Vietnam+)

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu sản xuất tại địa phương, tỉnh Thái Nguyên đang chú trọng trang bị kỹ năng chăn nuôi cho lao động nông thôn, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, tỉnh dự kiến hỗ trợ đào tạo khoảng 4.000 học viên từ ngân sách nhà nước, hướng tới tạo việc làm, cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Năm 2025, Thái Nguyên tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 50.600 người. Trong đó, các khóa sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng tiếp tục được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề, chuyển đổi sinh kế của lao động nông thôn. Một trong những nghề được lựa chọn là nuôi và phòng trị bệnh cho gà. Năm 2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Đồng Hỷ tổ chức lớp “Nuôi và phòng trị bệnh cho gà K2-TX”, trang bị kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng bệnh cho vật nuôi.

Tại xã Vô Tranh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Phú Lương đã tổ chức lớp nuôi và phòng trị bệnh cho gà, thủy cầm với 30 học viên. Khóa học diễn ra trong 2 tháng, kết hợp lý thuyết với thực hành tại hộ gia đình. Học viên được hướng dẫn chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng trại, nhận biết bệnh thường gặp; đồng thời được hỗ trợ con giống, thuốc thú y, vaccine và thức ăn chăn nuôi theo quy định.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2026, các xã Bằng Vân và Cẩm Giàng đã thông báo đặt hàng đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững. Hoạt động này nhằm lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp, đưa các lớp học nghề đến gần hơn với người dân.

Thái Nguyên tiếp tục ưu tiên đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, chú trọng thực hành và khả năng áp dụng kiến thức vào sản xuất. Đây là giải pháp góp phần nâng cao kỹ năng, giúp lao động khó khăn chủ động phát triển kinh tế gia đình, tạo sinh kế và từng bước cải thiện đời sống./.