Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền phòng, chống ma túy

Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn người dân thực hiện chức năng kiến nghị, phản ánh về ANTT trên dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phát huy sức mạnh chuyển đổi số trong cuộc chiến phòng, chống ma túy

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng số ngày càng trở thành kênh thông tin quan trọng, giúp lan tỏa nhanh chóng các thông điệp, kiến thức và quy định pháp luật về phòng, chống ma túy đến đông đảo người dân. Nhiều hình thức truyền thông hiện đại như infographic, video ngắn, podcast và các sản phẩm đa phương tiện đang được triển khai nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh với các thông tin liên quan đến ma túy trên môi trường mạng.

Trước sự bùng nổ công nghệ, xu hướng thay đổi cách tiếp cận thông tin từ nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cán bộ cơ sở đã thay đổi phương thức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Thái Nguyên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ sang không gian mạng thông qua nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Zalo, và TikTok.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã phối hợp với các cơ quan truyền thông phát triển các kênh thông tin chính thống trên các trang Fanpage của Công an tỉnh và Công an các xã liên tục cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, đặc biệt là các loại ma túy ngụy trang dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử đang nhắm vào giới trẻ.

Lực lượng Công an Thái Nguyên hướng dẫn người dân dùng VNeID tố giác tội phạm ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cùng đó, thực hiện Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng công an xã, phường đã tích cực "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn người dân tích hợp và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Thông qua tính năng kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự trên ứng dụng, người dân có thể trực tiếp gửi thông tin, tố giác các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy một cách an toàn, bảo mật và nhanh chóng. Điều này giúp nâng cao đáng kể tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giám sát địa bàn.

Đổi mới tuyên truyền, đẩy lùi ma túy

Một trong những điểm mới mang lại hiệu quả cao trong thời gian qua tại Thái Nguyên là việc sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền pháp luật. Nhận thấy người dân thường e ngại các buổi thuyết giảng lý thuyết dài dòng, các cấp bộ ngành và lực lượng công an cơ sở đã sáng tạo lồng ghép kiến thức phòng chống ma túy vào các vở kịch ngắn, tiểu phẩm hài, và các câu chuyện thực tế ngay tại các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Đa dạng hình thức tuyên truyền được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa xã Sảng Mộc, xã Nghinh Tường, xã Thần Sa; xã Ngân Sơn, xã Bằng Vân, xã Thượng Quan, xã Nà Phặc, xã Phúc Lộc nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung, việc tuyên truyền bằng tiếng phổ thông kết hợp với tiếng dân tộc bản địa qua các làn điệu văn nghệ truyền thống đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong các Lễ lớn dân tộc và đặc biệt kế hoạch sắp diễn ra cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hay các buổi giao lưu văn nghệ tại xóm bản, những câu chuyện về tác hại của ma túy, nỗi đau của các gia đình có người nghiện ma túy được trải lòng. Hay các câu chuyện người lầm lỡ đổi thay làm lại cuộc đời được tái hiện chân thực tại cộng đồng khu dân cư. Bằng cách tiếp cận tự nhiên, dễ hiểu, thu hút đông đảo nhân dân truyền tai nhau về tác hại ma túy.

Cùng đó, xác định học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng trọng tâm cần được bảo vệ và trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng vệ trước nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, nhiều đơn vị Công an xã, phường trong tỉnh đã linh hoạt đổi mới phương thức tuyên truyền. Thay vì quán triệt những văn bản khô khan, các buổi sinh hoạt dưới cờ đã trở thành diễn đàn tương tác sống động về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ Công an đã tập trung giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy thế hệ mới, cảnh báo các loại độc chất này hiện nay không còn xuất hiện dưới dạng truyền thống, mà được ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện, lực lượng chức năng đã đi sâu phân tích những tác hại khôn lường của ma túy đối với sức khỏe tâm thần, thể chất và sự phát triển nhân cách của giới trẻ. Những câu chuyện thực tế về các vụ án đau lòng do ma túy gây ra đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của các em học sinh, sinh viên.

Các buổi tuyên truyền của lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng. Ảnh: Đồng Thưởng

Theo báo cáo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã trực tiếp tổ chức 10 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 3.700 lượt người tham gia. Các hoạt động được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục đại học như: Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông; 2 cơ sở cai nghiện ma túy, cùng một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Điềm Thụy, Sông Công II.

Bên cạnh công tác tuyên truyền các trường chủ động ký cam kết thi đua xây dựng "Trường học không có ma túy". Nhiều trường học đã thành lập các Câu lạc bộ "Bạn giúp bạn", "Tuổi trẻ với pháp luật" nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát hiện sớm các biểu hiện bất thường của học sinh.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp tổ chức các hoạt động mít tinh, giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Các hình thức tuyên truyền trực quan lưu động cũng được đẩy mạnh. Hệ thống pa nô, băng rôn, áp phích với khẩu hiệu hành động mạnh mẽ được lắp đặt cố định và lưu động tại các khu trung tâm hành chính, quảng trường, bến xe, khu công nghiệp và cổng các trường học.

Đồng thời, hệ thống loa phát thanh tại các xã, phường duy trì lịch phát sóng định kỳ vào các khung giờ sinh hoạt của người dân, bảo đảm thông tin phòng chống ma túy đến được với từng ngõ xóm, tổ dân phố.

Thực tế cho thấy, phòng, chống ma túy không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng, mà cần bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và sự quan tâm, giáo dục trong từng gia đình.

Khi kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận, người dân sẽ có thêm kỹ năng tự bảo vệ, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập cộng đồng.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; tăng cường xây dựng video tình huống, infographic và các sản phẩm truyền thông dễ nhớ, dễ chia sẻ.

Qua đó, từng bước đưa kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy.