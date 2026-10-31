Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy xây dựng lá chắn từ nhận thức

Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hướng dẫn thực hiện chức năng kiến nghị, phản ánh về ANTT trên dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: Đồng Thưởng.

Ma túy – hiểm họa đe dọa sự phát triển bền vững của xã hội

Những năm gần đây, cuộc chiến chống ma túy đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Không còn chỉ là thuốc phiện hay heroin truyền thống, ma túy hiện đại len lỏi núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới. Sự biến tướng này khiến ranh giới giữa sự tò mò và hiểm họa trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, trong những năm qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động nhận diện tội phạm và tham mưu quyết liệt với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT nói chung, phòng, chống và kiểm soát ma túy nói riêng. Với phương châm “Kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh, lấy phòng ngừa là cơ bản”, lực lượng Công an Thái Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ký kết các quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa chủ động tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả công tác đấu tranh, vừa phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm ma túy. Ảnh: Đồng Thưởng.

Thượng tá Triệu Bình Luận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quyết định, quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng; thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung, ký kết lại cho phù hợp với yêu cầu công tác trên từng lĩnh vực liên quan. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra xử lý tội phạm không để xảy ra tình trạng oan sai, sót lọt tội phạm; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ tội phạm ma túy trên các tuyến giao thông trọng điểm; phối hợp lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện các vi phạm về ma túy để kịp thời xử lý; phối hợp lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Ngoại tuyến thu thập, khai thác thông tin, tài liệu về hoạt động phạm tội của các đối tượng giúp điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn; phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể… trong công tác thống kê về ma túy và công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Cùng với việc thực hiện các kế hoạch đấu tranh, triệt phá các điểm phức tạp về ma túy, đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong năm, đơn vị đã phối hợp phối hợp với các sở, ngành, trường học tổ chức 15 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy. Phối hợp với C04, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức ghi hình gameshow cuộc thi “Trường học không ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy trong cộng đồng

Lực lượng Công an đã tăng cường thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, đặc biệt là các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng, dịch vụ chuyển phát nhanh, phương tiện giao thông để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… với mẫu mã bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn cho giới trẻ cũng được cảnh báo kịp thời đến người dân.

Cùng với việc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các xã, phường chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an cấp xã phát huy vai trò “bám cơ sở”, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy, xây dựng mô hình “xã, phường không ma túy”, “khu dân cư an toàn”. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ cai nghiện cũng được quan tâm thực hiện, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động nên công tác tuyên truyền đã được triển khai từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Đồng Thưởng.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thử, không sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào; tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật và kỹ năng nhận biết các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, tránh xa các tệ nạn xã hội, không bị lôi kéo, dụ dỗ. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ ngày 1/4/2025 đến ngày 1/7/2026, lực lượng Công an đã mở 3 đợt cao điểm, phát hiện, bắt giữ 796 vụ với 1.090 đối tượng phạm tội về ma túy. Những con số này phản ánh tính chất phức tạp của tình hình, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong nhân dân, không để ma túy len lỏi vào từng gia đình, trường học và cộng đồng.

Tỉnh đã triển khai lộ trình xây dựng xã, phường không ma túy, gắn với mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Theo thông tin công bố tháng 9-2026, toàn tỉnh có 31/92 xã, phường cơ bản bảo đảm các điều kiện, tiêu chí xác định địa bàn không ma túy.

Cuộc chiến với ma túy là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân hiểu đúng, biết cách phòng tránh và sẵn sàng hành động vì cộng đồng, tuyên truyền sẽ không chỉ dừng ở lời cảnh báo mà trở thành sức mạnh phòng ngừa thực chất, góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên.