Trao tặng 30 suất quà cho trẻ em, học sinh, sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động năm 2026.

Bình đẳng giới là điều kiện quan trọng để phát huy nguồn lực con người, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội. Tuy nhiên, định kiến giới, phân biệt đối xử và bạo lực vẫn là những rào cản cần được nhận diện, ngăn chặn.

Với chủ đề tập trung vào lao động, sản xuất, Tháng hành động năm 2026 hướng tới nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng trong việc làm, tiền lương, đào tạo nghề và cơ hội phát triển; đồng thời vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, cùng xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, không bạo lực.

Trong đó, thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 4/11/2026 của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội; tổ chức hội nghị, sinh hoạt cộng đồng, diễn đàn đối thoại và các hoạt động phổ biến pháp luật, đưa thông điệp bình đẳng giới đến gần hơn với người dân.

Công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh với việc treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, khu công nghiệp, tuyến đường chính và khu dân cư. Màu cam được chọn làm màu nhận diện của Tháng hành động, cùng các thông điệp như: “Bình đẳng giới: Chung sức phát triển, chia sẻ thành công!”, “Chấm dứt bạo lực, vun đắp và lan tỏa yêu thương!”.

Tại xã Vô Tranh, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học và các xóm tăng cường tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; lồng ghép nội dung hưởng ứng Tháng hành động trong các cuộc họp và hoạt động cộng đồng.

Người dân được vận động tìm hiểu, chấp hành pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em; không thờ ơ, im lặng hay bao che khi phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại mà chủ động kịp thời thông báo cho chính quyền, công an hoặc các tổ chức đoàn thể.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bình đẳng giới được treo trên các tuyến đường, góp phần lan tỏa thông điệp của Tháng hành động năm 2026.

Thông qua các hoạt động này, địa phương hướng tới nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện, thông tin về các vụ việc bạo lực; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không có bạo lực trên cơ sở giới.

Bà Hoàng Thị Tho, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Bình đẳng giới không chỉ là bảo đảm quyền của phụ nữ mà còn là động lực phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng, khả năng thích ứng; đồng thời bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại.

Để các hoạt động đạt hiệu quả, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.

Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò vận động hội viên, đoàn viên và người dân thay đổi nhận thức, hành vi; biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm thiết thực, mô hình hiệu quả trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Tháng hành động chỉ diễn ra trong một tháng, nhưng yêu cầu xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ việc treo một tấm băng rôn, phổ biến một thông điệp tại cuộc họp thôn đến hành động lên tiếng trước bạo lực, chia sẻ việc nhà hay tôn trọng cơ hội phát triển của mỗi thành viên trong gia đình, tất cả đều góp phần tạo nên thay đổi.

Khi bình đẳng giới trở thành nhận thức và hành động tự giác của mỗi người, những thông điệp của Tháng hành động mới thực sự đi vào đời sống.