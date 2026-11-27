Quang cảnh Hội nghị Hội nghị trực tuyến đến 92 xã, phường về tăng cường triển khai phân cấp, phân quyền cho cơ sở của Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên)

Điều kiện để bộ máy thông suốt

Từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong mô hình ấy, phân cấp, phân quyền, ủy quyền không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là điều kiện để bộ máy chạy thông suốt: cấp xã gần dân nhất, nhiều việc của người dân và doanh nghiệp phải được giải quyết ngay tại cơ sở, không thể chuyển lên rồi chờ cấp trên cho ý kiến. Hệ thống chính trị của tỉnh được tổ chức theo mô hình bốn trục ở cả cấp tỉnh và cấp xã, gồm cấp ủy, tổ chức đảng; HĐND; UBND; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi trục đều có phần việc được trao, và chỉ khi cả bốn trục cùng chạy thì quyền mới thành hiệu lực.

Khối lượng công việc được trao không nhỏ. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tham mưu thực hiện 2.105 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền hoặc giao thực hiện. Ở cấp xã, khối Đảng có 29 nhiệm vụ thuộc diện phân cấp, ủy quyền; 92 xã, phường tiếp nhận 966 nhiệm vụ do Trung ương phân cấp, phân quyền và 100 nhiệm vụ do tỉnh giao, gồm 53 nhiệm vụ phân cấp và 47 nhiệm vụ ủy quyền. Các nhiệm vụ này cơ bản được tiếp nhận và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động liên tục, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh bộ máy vừa sắp xếp, địa giới vừa mở rộng.

Tuy nhiên, những con số về nhiệm vụ mới chỉ nói lên “giao”, chưa nói lên “làm được”. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn. Mức độ chủ động giữa các địa phương chưa đồng đều; có nơi còn xin ý kiến cấp trên đối với công việc thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã. Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, một số xã, phường gặp khó ở những khâu đòi hỏi chuyên môn sâu. Việc khai thác dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính và tổng hợp kết quả có thời điểm chưa thuận lợi. Ở vùng sâu, vùng xa, một bộ phận người dân còn khó tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhìn kỹ, đây là những “nút thắt” quen thuộc của mọi cuộc phân quyền. Thói quen xin ý kiến thường không xuất phát từ ý thức né tránh đơn thuần, mà từ nỗi e ngại khi chưa nắm chắc quy định, chưa đủ chuyên môn, sợ sai thì phải chịu trách nhiệm. Muốn cán bộ cơ sở dám quyết, trước hết phải làm cho họ biết mình quyết đúng, quyết đủ thẩm quyền, và biết rằng quyết định đúng quy trình thì được bảo vệ.

Những giải pháp ưu tiên

Vì thế, giải pháp đầu tiên là hoàn thiện quy định và cơ chế phối hợp. Các đại biểu kiến nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ giữa các khối; hoàn thiện khung vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, định mức và cơ cấu biên chế phù hợp với đặc thù từng địa phương. Điều này có ý nghĩa thực tế: một phường công nghiệp đô thị hóa nhanh và một xã miền núi có địa bàn rộng, dân cư thưa không thể áp dụng cùng một khuôn nhân lực. Quy định rõ ràng, thống nhất sẽ giúp cấp xã biết việc nào thuộc quyền mình, việc nào cần phối hợp, tránh tình trạng việc ai cũng có thể làm nhưng không ai dám nhận.

Giải pháp thứ hai là bảo đảm nguồn lực tương xứng. Phân quyền mà không kèm người, kèm tiền, kèm công cụ thì chỉ là chuyển áp lực xuống dưới. Các đại biểu đã kiến nghị bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực còn thiếu, bố trí, phân bổ kinh phí tương ứng với các nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền. Cùng với đó là yêu cầu để các sở, ngành bố trí đầu mối hỗ trợ cấp xã, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn khi cần thiết, nhất là với những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật sâu. Nói cách khác, cấp tỉnh không “buông” sau khi trao quyền mà chuyển từ vai trò làm thay sang vai trò đồng hành, hỗ trợ và kiểm tra.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên)

Những nhóm vấn đề được chỉ ra để ưu tiên tháo gỡ cho thấy rõ nơi cơ sở đang vướng nhất: quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bồi thường và giải phóng mặt bằng; tài chính, ngân sách, đầu tư công và quản lý tài sản; giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Khi các xã, phường đang cùng lúc lấy ý kiến quy hoạch chung, giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trọng điểm, giải ngân đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, năng lực quyết định của cấp cơ sở trở thành một yếu tố của tốc độ phát triển chung. Một thủ tục chậm ở xã có thể kéo chậm cả một dự án; một quyết định kịp thời ở phường có thể tháo gỡ một điểm nghẽn mà cấp trên khó nhìn thấy.

Giao quyền cũng đồng nghĩa với việc đòi hỏi trách nhiệm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh yêu cầu cấp tỉnh tập trung hoàn thiện quy định, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn; cấp xã chủ động quyết định và chịu trách nhiệm với những nội dung thuộc thẩm quyền. Hai vế này gắn chặt với nhau. Nếu chỉ có hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm, phân quyền dễ trở thành hình thức. Nếu chỉ đòi trách nhiệm mà thiếu hỗ trợ, cơ sở sẽ tìm cách an toàn bằng việc đẩy việc lên trên. Giải quyết được tương quan này chính là điều kiện để “quyền” và “trách nhiệm” cùng được thực thi.

Một điểm đáng chú ý là việc phát huy đồng bộ các trục của hệ thống chính trị. Yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ phù hợp với nhiệm vụ; nâng cao chất lượng quyết định, thẩm tra, giám sát của HĐND, nhất là về ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh công tác dân vận. Quyền lực được trao xuống gần dân thì sự giám sát của dân và của các tổ chức đại diện càng phải mạnh. Đó là cách để quyền không bị lạm dụng, quyết định của cấp xã sát với nguyện vọng của người dân.

Cuối cùng, thước đo của phân cấp, phân quyền cần được đặt đúng chỗ. Hiệu quả không nằm ở số nhiệm vụ đã tiếp nhận hay số văn bản đã ban hành, mà ở kết quả giải quyết công việc, khả năng tháo gỡ vướng mắc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Người dân nhìn vào phân quyền qua những việc rất cụ thể: hồ sơ có được giải quyết nhanh hơn, ít phải đi lại hơn không; người dân vùng sâu, vùng xa có được hướng dẫn tận nơi để dùng dịch vụ công trực tuyến không; doanh nghiệp có gặp một đầu mối rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng không. Với những chỉ dấu ấy, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chính quyền cơ sở thực hiện đầy đủ thẩm quyền được giao.

Phân cấp, phân quyền không phải đích đến mà là phương tiện để bộ máy gần dân hơn, quyết định nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn. Với 92 xã, phường là những “mắt xích” cuối cùng nối chủ trương của tỉnh với đời sống của người dân, bài toán của Thái Nguyên hôm nay là bảo đảm mỗi mắt xích đều có quyền, có lực và có trách nhiệm. Khi cơ sở thật sự “dám làm, làm được”, những mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh mới có nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.