Thái Nguyên đẩy mạnh quản lý rác thải và bảo vệ môi trường

Quang cảnh cuộc họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 946 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó khoảng 790 tấn được thu gom, vận chuyển, xử lý, đạt 84%. Từ ngày 15/8/2026, nhiệm vụ vận chuyển, xử lý rác thải được phân cấp cho UBND các xã, phường.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp.

Đồng chí Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Toàn tỉnh hiện có 31 khu xử lý rác thải, trong đó 19 khu đang hoạt động. Phương thức xử lý chủ yếu là chôn lấp và đốt; một số khu đã quá tải, cơ sở vật chất, thiết bị xuống cấp. Lò đốt tại Khu xử lý rác Tân Cương hiện chỉ xử lý khoảng 70 tấn/ngày, bằng chưa đến một nửa công suất thiết kế 150 tấn/ngày; bãi rác Đá Mài đã hết khả năng tiếp nhận. Hệ thống công nghệ xử lý mới tại Tân Cương dự kiến vận hành vào cuối tháng 10/2026.

Công tác thu gom rác tại một số khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; việc phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ, dữ liệu về lượng rác phát sinh chưa đầy đủ. Chất lượng môi trường tại một số khu vực còn đáng lưu ý, nhất là tình trạng bụi tại các khu vực khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, đô thị và các tuyến giao thông.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về năng lực thu gom, vận chuyển, tiếp nhận và xử lý rác sau phân cấp; nguồn lực, phương tiện, nhân lực; phân loại rác tại nguồn và giải pháp khắc phục tình trạng quá tải tại các khu xử lý, nguy cơ gây ô nhiễm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất hoàn thiện cơ sở dữ liệu về rác thải, từng bước phân loại tại nguồn, xây dựng phương án phân vùng, điều tiết rác và đẩy nhanh các dự án xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thu hồi năng lượng.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý môi trường phải chuyển mạnh sang hướng chủ động, dựa trên dữ liệu và xử lý cụ thể triệt để từng vấn đề gắn với trách nhiệm tập thể, cá nhân, xác định rõ thời gian hoàn thành. Hệ thống quan trắc phải bảo đảm số liệu chính xác, khách quan; khi phát hiện chỉ số bất thường phải kịp thời xác định nguyên nhân, thực hiện cảnh báo, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm nóng về môi trường; tổ chức các đợt cao điểm xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền.

Đối với rác thải sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các khâu phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý; bảo đảm hạ tầng, phương tiện, nhân lực; nghiên cứu phương án vận chuyển, xử lý phù hợp, không để xảy ra quá tải, tồn đọng rác thải. Đồng thời, rà soát các cơ sở phát sinh chất thải công nghiệp, chủ động phương án xử lý; nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, góp phần hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vấn đề môi trường thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý; báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh gần nhất.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng các phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, tăng cường giám sát kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường, báo cáo đề xuất UBND tỉnh tại cuộc họp gần nhất; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng trước mắt khẩn trương chỉnh trang 4 cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Thái Nguyên gồm các nút giao Tân Lập, Quang Trung, Tân Long, Sông Công, hoàn thành trước ngày 30-9, góp phần xây dựng cảnh quan khang trang, sạch đẹp.