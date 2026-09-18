Thái Nguyên đẩy mạnh hợp tác với Cơ quan Phát triển Pháp

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đoàn có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện AFD trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển tại Việt Nam; đồng thời cùng tỉnh Thái Nguyên trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cuộc làm việc giúp mở ra những trao đổi về chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình giới thiệu khái quát những lợi thế của Thái Nguyên trong phát triển công nghiệp, giáo dục và đào tạo, thương mại, logistics.

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh đang đặt ra nhu cầu lớn về đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng môi trường, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao sự đồng hành của AFD đối với Việt Nam, trong đó có các chương trình về chuyển đổi năng lượng, phát triển giao thông đô thị carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch đô thị.

Tỉnh Thái Nguyên đề nghị AFD quan tâm, đồng hành trong 4 nhóm nội dung. Trong đó, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn xây dựng danh mục dự án chuyển đổi xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu hỗ trợ nguồn lực cho các dự án giao thông đô thị carbon thấp, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, cấp thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải và phát triển hạ tầng đô thị bền vững.

Tỉnh cũng đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, mong muốn AFD hỗ trợ huy động các nguồn lực tài chính, tư vấn công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước xây dựng các dự án có khả năng tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn lực phù hợp, góp phần tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của tỉnh.