Ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Trong số đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và thuế tối thiểu toàn cầu đạt trên 15.090 tỷ đồng, bằng 106% dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự toán UBND tỉnh giao.

Công tác quản lý thuế tiếp tục được đổi mới, nhất là trong chuyển đổi phương thức quản lý hộ kinh doanh, nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Đáng chú ý, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai đã rút ngắn thời gian xử lý từ khoảng 30 phút xuống còn 3 phút mỗi hồ sơ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số nguồn thu phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nhiều khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục pháp lý. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp cũng chịu tác động tiêu cực từ biến động thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức ngành thuế hiện chỉ đạt khoảng 70% biên chế được giao, trong khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc ngày càng lớn.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chủ động rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Trong đó, tăng cường quản lý các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài nguyên, khoáng sản; nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan Thuế tiếp tục triển khai Chiến dịch 595 về làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh; vận động hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp; tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị kịp thời xử lý cảnh báo rủi ro trong sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước và kết luận kiểm tra.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng theo hướng lấy sự thuận lợi và mức độ hài lòng của người nộp thuế làm trọng tâm.

Các đơn vị phải bảo đảm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả hồ sơ đúng quy định, đúng thời hạn; hạn chế tối đa việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, đi lại nhiều lần hoặc phát sinh thủ tục, chi phí không cần thiết.

Đồng thời, thực hiện nghiêm 8 quy tắc cốt lõi trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khảo sát, đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan Thuế năm 2026.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chủ động rà soát và khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.