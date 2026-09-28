Thái Nguyên: Đầu tư trên 2.000 tỷ đồng phát triển giao thông các xã khó khăn

36 xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn.

Theo đó, có 31 xã ở khu vực phía Bắc, 5 xã ở khu vực phía Nam tỉnh sẽ được phân bổ nguồn vốn nhằm hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Chương trình nhằm bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao thương, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Các công trình giao thông được đầu tư đạt chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành và phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án được áp dụng thực hiện theo dự án đầu tư đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.