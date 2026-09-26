Thái Nguyên đặt thời hạn hoàn thành loạt công trình chống ngập, thoát lũ

Đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống; Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy; Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ (khu vực Trường Mầm non 19/5) và hạng mục xử lý ngập úng khu vực Đại học Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống có tổng mức đầu tư 7.626,5 tỷ đồng, gồm tuyến đê kết hợp đường giao thông dài 16,462 km, nạo vét, cải tạo lòng dẫn thoát lũ, kè bảo vệ và xây dựng 6 khu tái định cư. Đến nay, 2/4 gói thầu xây lắp đã triển khai thi công. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy có tổng mức đầu tư 804,871 tỷ đồng, giá trị thực hiện đạt khoảng 37,11% giá trị hợp đồng. Do còn vướng mắc về mặt bằng, phần cầu dự kiến hoàn thành, thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2026; các hạng mục còn lại hoàn thành trong quý I/2027.

Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ đang được triển khai theo kế hoạch. Đối với hạng mục xử lý ngập úng khu vực Đại học Thái Nguyên, qua kiểm tra sau các trận mưa lớn, khu vực cổng Đại học Thái Nguyên không còn xảy ra ngập úng, cho thấy giải pháp xử lý bước đầu phát huy hiệu quả.

Công trình khẩn cấp Chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ, bảo đảm có thể vận hành trước ngày 31/3/2027. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, không để chậm tiến độ ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống thiên tai, ngập úng.

Đối với Dự án đê Hữu Cầu, ưu tiên thi công các khu vực xung yếu, từng xảy ra ngập trong năm 2025. Đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026; đoạn từ cầu Bến Oánh đến cầu Huống Thượng hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2026 và thi công trước ngày 31/3/2027.

Với Dự án cầu Gia Bảy, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 15/10/2026; phấn đấu thông xe trước ngày 31/12/2026, bảo đảm an toàn giao thông và yêu cầu thoát lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ, bảo đảm vận hành trước ngày 31/3/2027, đồng bộ với Dự án đê Hữu Cầu, góp phần xử lý tình trạng ngập úng trên địa bàn.