Thái Nguyên đặt mục tiêu vào tốp 3 tỉnh miền núi tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 25.10, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân Đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 434 thành viên, đánh dấu kỳ đại hội đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoàn thể thao Thái Nguyên có 106 cán bộ, huấn luyện viên, bác sĩ, chăm sóc viên, phóng viên và 328 vận động viên thi đấu ở 23 môn, tăng 131 thành viên và thêm 4 môn so với kỳ đại hội năm 2022.

Các đại biểu và các vận động viên tham dự Lễ xuất quân

Theo kế hoạch, đoàn phấn đấu giành từ 16-20 huy chương vàng, 15-18 huy chương bạc và 15-20 huy chương đồng, hướng tới vị trí từ 16-20/34 tỉnh, thành phố, ngành tham dự và nằm trong tốp 3 tỉnh miền núi trên toàn quốc.

Bên cạnh chỉ tiêu thành tích, kỳ đại hội năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt với thể thao Thái Nguyên khi diễn ra trong năm tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026) và Festival Trà Quốc tế 2026.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng ghi nhận sự chuẩn bị của ngành thể thao, các đơn vị liên quan cùng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên trước ngày tranh tài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng tặng hoa chúc mừng tại Lễ xuất quân

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đội ngũ huấn luyện viên xây dựng chiến thuật phù hợp với từng môn và đối thủ, chú trọng chăm sóc sức khỏe, tâm lý, thể lực để vận động viên phát huy sở trường, đạt thành tích cao nhất.

Đối với các vận động viên, yêu cầu đặt ra là phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, thi đấu trung thực, cao thượng, tuân thủ điều lệ và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thành tích đã đề ra.

Lãnh đạo Đoàn thể thao được yêu cầu tăng cường quản lý, điều hành, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, khoa học, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên thi đấu.

Ngành VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới cải thiện kết quả thi đấu và xây dựng lực lượng vận động viên có khả năng cạnh tranh tại các giải đấu lớn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 17.10 đến 12.12, do TP. Hồ Chí Minh đăng cai với các địa điểm thi đấu tại Đồng Nai và Đồng Tháp, quy tụ 36 đoàn thể thao. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21.11.2026.