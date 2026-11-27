Ngày 27/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công và tài chính, ngân sách.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng chi ngân sách địa phương đạt 23.088 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 79,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về đầu tư công, đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 77% kế hoạch vốn địa phương triển khai.

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công và tài chính, ngân sách.

Đối với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, tổng nguồn vốn có khả năng cân đối là 50.427 tỷ đồng. Trong đó, gần 30% số vốn này dành cho hai công trình gồm tuyến đê Hữu Cầu chống ngập khu vực trung tâm tỉnh và tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Tuyên Quang, kết nối với cao tốc CT.07.

Riêng năm 2027, tổng dự toán vốn đầu tư công của tỉnh dự kiến trên 10.717,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Năm 2027, Trung ương giao Thái Nguyên dự toán thu ngân sách nhà nước 35.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu đạt 36.600 tỷ đồng.

Bên cạnh việc bố trí vốn cho các chương trình, dự án và nhiệm vụ phát triển, tỉnh tiếp tục thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo quy định, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Sản xuất tại nhà máy Samsung Thái Nguyên. Ảnh: Phạm Tú.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; chủ động rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong điều hành tài chính, ngân sách và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, coi đây là những nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tạo nguồn lực và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát các nguồn thu, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị các điều kiện xây dựng, triển khai dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.