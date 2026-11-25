Ngày 25/11, tiếp tục chương trình hội nghị về các phương án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, các đại biểu nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc; quy hoạch chung 8 đô thị mới gồm: Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Chợ Rã, Chợ Đồn, Na Rì và Chợ Mới; đồng thời cho ý kiến về tiến độ hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Sau hợp nhất, Thái Nguyên đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và liên kết vùng.

Tháng 2/2026, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, hình thành 3 cực đô thị gồm đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam và đô thị trung tâm phía Bắc.

Đối với Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 phường Bắc Kạn, Đức Xuân và 3 xã Cẩm Giàng, Phong Quang, Phủ Thông, với tổng diện tích 46.765,13ha.

Đồ án định hướng cấu trúc phát triển theo mô hình “Một trục - hai hành lang - ba lớp không gian - các cực động lực phát triển”. Trong đó, 3 lớp không gian chính gồm đô thị trung tâm; đô thị sinh thái - đối trọng phía Bắc; trung tâm vùng sinh thái và kinh tế nông - lâm nghiệp.

Định hướng cốt lõi là lấy địa hình tự nhiên làm khung định hình cấu trúc đô thị, phát triển hài hòa với cảnh quan, khai thác lợi thế về rừng, hồ, hệ sinh thái và các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo quy hoạch 8 đô thị mới với tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch hơn 79.966ha. Trong đó, đô thị Chợ Đồn có diện tích lớn nhất với 14.210,1ha; tiếp đến là Chợ Mới 11.888,62ha, Na Rì 11.273,24ha, Phú Lương 11.238,7ha, Võ Nhai 9.977,38ha, Chợ Rã 9.281,46ha, Định Hóa 6.725,59ha và Đồng Hỷ 5.371,54ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành trong triển khai công tác quy hoạch. Đồng chí yêu cầu việc xây dựng quy hoạch phải xuất phát từ tiềm năng, lợi thế, xu thế phát triển và đặc trưng văn hóa của từng địa bàn, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và tầm nhìn dài hạn.

Đối với đô thị trung tâm phía Bắc, cần khai thác tối đa lợi thế về rừng, hồ, cảnh quan sinh thái, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Định hướng phát triển công nghiệp, khu công nghiệp phải gắn với thế mạnh nông sản, lâm sản, khoáng sản; được tính toán trên cơ sở dữ liệu về nhu cầu việc làm và khả năng phát triển của từng khu vực, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình không gian và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Vì vậy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nêu cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng, kết quả các đồ án quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu quá trình xây dựng quy hoạch phải chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân, các cơ quan chuyên môn; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi. Các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm 2 mốc tiến độ: trước ngày 15/12/2026 hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân, các sở, ngành và đơn vị liên quan; trước ngày 30/1/2027 hoàn thành phê duyệt toàn bộ các quy hoạch.

Việc lấy ý kiến có thể thực hiện linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, thực chất, tiếp thu được những ý kiến có chất lượng. Tất cả đồ án quy hoạch phải xác định tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai theo từng lĩnh vực, phạm vi cần có lộ trình và phân kỳ phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế của các quy hoạch trước đây để có giải pháp khắc phục, tạo điểm mới và lợi thế cạnh tranh riêng trong phát triển, thu hút đầu tư.