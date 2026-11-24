Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tháng 2/2026, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, hình thành 3 cực đô thị gồm: đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam và đô thị trung tâm phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, bảo đảm kết nối hạ tầng giữa các khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Xây dựng cho biết, nhiệm vụ quy hoạch chung của 14 đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt và hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Các phương án đang được rà soát, tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân được triển khai theo tiến độ từng đồ án.

Đối với quy hoạch chung cấp xã, tính đến ngày 12/11, có 24/56 xã đang tổ chức lấy ý kiến. Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét phương án quy hoạch chung đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam, đô thị mới loại III, đô thị mới Đại Phúc, đô thị mới Quân Chu và quy hoạch phân khu phường Linh Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, quy hoạch là nền tảng và động lực quan trọng cho phát triển địa phương. Các xã, phường cần chủ động làm tốt công tác quy hoạch, xác định rõ tầm nhìn, định hướng phát triển; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp nắm chắc quy hoạch địa bàn, gắn công tác quy hoạch với quản lý và tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các phương án quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sử dụng đất và các không gian phát triển đô thị. Việc lập quy hoạch cần xuất phát từ thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề về giao thông, thoát nước, ngập úng, chỉnh trang đô thị và khu dân cư.

Đồng thời, các phương án phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực; chủ động rà soát, đề xuất giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với sở, ngành và địa phương rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án quy hoạch, bảo đảm tiến độ trước ngày 5/12/2026.

Theo chương trình, ngày 25/11, hội nghị tiếp tục nghe báo cáo tiến độ, phương án quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc, 8 đô thị mới và tiến độ hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh.