Thái Nguyên đặt mục tiêu 82% trường học đạt chuẩn quốc gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Kế hoạch được triển khai thống nhất các nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất, gắn với thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng đến những mục tiêu cụ thể trước năm 2030.

Các học sinh tại điểm trường Bản Tèn, xã Văn Lăng (Thái Nguyên)

Trọng tâm được đặt vào việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, giáo dục bắt buộc hết THCS, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và bảo đảm điều kiện để học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày.

Cùng với việc duy trì nền tảng phổ cập, Thái Nguyên tiếp tục nâng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và các nhóm yếu thế, phù hợp yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ở bậc sau THCS, tỉnh đặt mục tiêu ít nhất 35% học sinh sau tốt nghiệp vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp tạo thêm định hướng lựa chọn cho học sinh trước yêu cầu gắn giáo dục với đào tạo nghề và nhu cầu nhân lực.

Mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cũng được xác định ở mức 82%, cùng yêu cầu 100% xã đặc biệt khó khăn có trường PTDTNT hoặc bán trú, qua đó tiếp tục củng cố điều kiện học tập cho học sinh.

Ngoài ra, Thái Nguyên cũng tiếp tục duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chú trọng trang bị kỹ năng số cơ bản và năng lực học tập suốt đời để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức của người dân.

Thái Nguyên xác định tiếp tục nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục đối với trẻ em ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để đáp ứng các mục tiêu, tỉnh sẽ rà soát và củng cố mạng lưới trường lớp sau sắp xếp, duy trì hợp lý các phân hiệu, điểm trường tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm điều kiện học tập phù hợp với từng địa bàn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư cùng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, tạo thêm điều kiện để các cơ sở giáo dục nâng chất lượng tổ chức dạy học.

Đội ngũ nhà giáo được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu nâng cao chất lượng và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nhân lực cho các cơ sở giáo dục theo yêu cầu thực tế.

Trong giáo dục nghề nghiệp, tỉnh định hướng đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, tăng liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực, qua đó tạo sự kết nối giữa quá trình học tập và nhu cầu việc làm.