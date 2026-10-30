Thái Nguyên đặt mục tiêu 100% học sinh THCS, THPT được tư vấn hướng nghiệp.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng, được cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt và triển khai hiệu quả Khung nội dung hướng nghiệp.

Toàn bộ học sinh THCS, THPT được đánh giá năng lực, sở thích, giá trị nghề nghiệp và đặc điểm cá nhân; được tư vấn lựa chọn nghề, hướng dẫn lập kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp.

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ trên 95% học sinh hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp; trên 60% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học cao đẳng, đại học.

Đồng thời, tỉnh cũng phấn đấu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục có không gian tư vấn hướng nghiệp và 100% cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác tư vấn được bồi dưỡng, tập huấn.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh định hướng đổi mới tư vấn theo hướng ứng dụng công nghệ số, tăng trải nghiệm thực tế và gắn hoạt động giáo dục với sản xuất, đời sống, nhu cầu thị trường lao động. Các trường phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để tổ chức tư vấn, trải nghiệm nghề nghiệp; căn cứ năng lực, sở thích, nguyện vọng của học sinh để định hướng phù hợp.

Kế hoạch phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục; đồng thời yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh học nghề, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn.